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Спецпроекты

Huawei запустила HMS Core 4.0 по всему миру

ПО Софт

Huawei объявила о запуске набора сервисов HMS Core 4.0, которая позволит разработчикам приложений повысить эффективность и скорость разработки приложений, а также улучшить их монетизацию.

HMS Core — это платформа, которая обеспечивает широкую базу открытых API экосистемы Huawei и способствует лучшей организации бизнес-процессов при создании приложений благодаря инструментам для их разработки и тестирования. Существующие сервисы Account Kit, Push Kit, Wallet Kit, Analytics Kit, Drive Kit и Game Service уже доказали свою стабильность, отмечают в Huawei.

Обновленная версия HMS Core 4.0 представляет расширенный набор сервисов. Представленные сервисы ML (Machine Learning) Kit, Awareness Kit, Scan Kit, Nearby Service, Panorama Kit, Safety Detect, Dynamic Tag Manager, Fast Identity Online, Site Kit, Quick App, WisePlay, Health Kit и Identity Kit являются новейшими разработками, в которых использованы элементы Chipset-Device-Cloud, и дополняют многофункциональный инструментарий разработчиков. HMS создает синергию между возможностями Chipset-Device-Cloud, что повышает производительность устройства до максимального уровня и оптимизирует энергопотребление. Это достигается с помощью полного набора открытых API-интерфейсов HMS Core, инструментов интегрированной среды разработки и полностью функциональной платформы для разработки и тестирования приложений.

Благодаря универсальной операционной поддержке, HMS Core позволяет ускорить разработку приложений с широким набором базовых сервисов. Это устраняет сложности в разработке, благодаря чему разработчики могут сократить расходы и сосредоточиться на инновациях.

В настоящее время в Huawei зарегистрировано более 1,3 млн разработчиков, а к HMS Core подключено более 55 тыс. приложений. Открытость и расширенные инновационные возможности платформы HMS Core способствуют дальнейшему росту этих показателей.



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