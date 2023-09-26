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В приложении «Яндекс с Алисой» появился инструмент для быстрого и безопасного входа в сервисы

«Яндекс» сделал двухфакторную аутентификацию доступнее и интегрировал «Ключ» в приложение «Яндекс с Алисой». Теперь у пользователей под рукой будет инструмент для быстрого и безопасного входа в «Яндекс ID» — «Ключ» не нужно устанавливать отдельно.

«Яндекс ключ» создаёт уникальные одноразовые пароли для быстрого и безопасного входа в ID — единый аккаунт в «Такси», «Еде», «Почте», «Диске», «Кинопоиске», «Музыке» и других сервисах «Яндекса». Для аутентификации с помощью «Ключа» нужно скопировать временный пароль или отсканировать QR-код.

С «Ключом» пользователи могут входить в сервисы с помощью одноразового пароля либо комбинации постоянного и одноразового паролей — в зависимости от настроек аккаунта. Инструмент дополнительно защищает пользовательские данные: для входа с помощью «Ключа» можно использовать только собственное мобильное устройство.

«Ключ» можно использовать для безопасного входа не только в «Яндекс», но и во все сторонние сервисы с поддержкой двухфакторной аутентификации с помощью алгоритма RFC TOTP, включая социальные сети и почтовые сервисы.

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Найти «Ключ» можно в профиле приложения «Яндекс с Алисой» — нужно нажать на аватарку на главной странице приложения.

«Яндекс с Алисой» — это бесплатное приложение для Android и iOS c быстрым доступом к поиску и другим сервисам компании. В нём можно взаимодействовать с виртуальным ассистентом Алисой, в которую встроена нейросеть YandexGPT, управлять устройствами умного дома и использовать умную камеру для распознавания объектов, товаров и решения квадратных уравнений. Также приложение открывает доступ к переводчику с поддержкой более 100 языков и бесплатному определителю номера — он предупреждает пользователей о нежелательных звонках по телефону и в мессенджерах.

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