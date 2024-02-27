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«Яндекс ID» запустил вход по лицу или отпечатку пальца

«Яндекс ID» продолжает развивать беспарольную авторизацию. Теперь входить на сервисы «Яндекса» и внешние сайты можно по отпечатку пальца или по лицу — не нужно вводить пароль или коды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый беспарольный способ входа стал доступен благодаря интеграции веб-стандарта WebAuthn. Он соответствует высоким требованиям безопасности и конфиденциальности и не позволяет воспроизвести ключ со стороннего устройства или подделать изображение лица или отпечаток. «Яндекс ID» не имеет доступа к информации о лице и отпечатке пользователя — эти данные хранятся на устройстве и никуда не передаются.

Для подтверждения доступа к аккаунту можно использовать не только смартфоны, но и другие устройства — например, умные часы или USB-ключи Yubikey для ПК. Для подключения новой функции необходимо войти в личный кабинет ID и создать ключ для конкретного девайса в разделе Вход по лицу или отпечатку. Для одного аккаунта можно создать до 10 ключей на разных устройствах.

В «Яндекс ID» доступны и другие беспарольные способы входа — по одноразовому коду из приложения «Яндекс Ключ», по QR и с помощью выбора картинки.

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«Яндекс ID» — это единый аккаунт для быстрого и безопасного входа в сервисы «Яндекса» и более 27 тыс. других сайтов и приложений. ID объединяет важные данные и помогает использовать их для заполнения, включая контакты, платежные данные, адреса, документы. Вся информация защищена — «Яндекс ID» соответствует международному стандарту безопасности ISO/IEC 27001.

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