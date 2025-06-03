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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175941
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Ведерников Антон


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 StormWall обеспечит защиту клиентов Selectel от DDoS-атак 1
22.11.2024 Selectel подтвердил соответствие государственному стандарту безопасности для организаций финансовой сферы и обновил действующие сертификаты безопасности 1
Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 1
16.04.2024 Антон Ведерников, Selectel: Информационная безопасность становится основным драйвером миграции в облако 1
30.11.2023 Selectel расширил действие сертификата PCI DSS на ключевые инфраструктурные и платформенные сервисы 1
22.03.2023 Назван самый надежный способ организации IaaS 1
01.11.2012 «МегаФон» начал продажи бюджетного Android-смартфона Alcatel One Touch 922 с поддержкой NFC 1
02.10.2012 Оплатить проезд в общественном транспорте Екатеринбурга можно с помощью мобильного телефона 1
29.05.2012 «МегаФон» презентовал услугу по оплате проезда с мобильного телефона в городском транспорте Екатеринбурга 1
25.07.2011 В России запускают сервисы оплаты проезда с мобильника 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Ведерников Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 407 5
МегаФон 9295 4
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13262 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8903 1
Инкома - Incoma 23 1
МегаФон Ритейл 83 1
Thales - Gemalto 183 1
K2 - К2РУ - SourceCode 107 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 1
Softline - Софтлайн 2985 1
Microsoft Corporation 24859 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 120 1
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 20 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 248 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4408 3
Екатеринбургский метрополитен 7 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 1
Петербургский метрополитен ГУП 140 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29098 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68221 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11416 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16404 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 909 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3012 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30597 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21846 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28288 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16232 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2894 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4908 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2914 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1315 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2316 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 378 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2388 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26030 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5164 2
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 419 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4073 2
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 345 2
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 224 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5001 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11486 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2161 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2255 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6484 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52958 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 721 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 354 2
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 64 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  681 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12604 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9669 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7435 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11749 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6100 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3820 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24731 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 77 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4713 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 528 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5037 1
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch - One Touch Idol 59 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 30 1
Администрация Екатеринбурга - ЕКАРТА - транспортная карта Екатеринбурга 2 1
OpenNebula 40 1
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 123 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 50 1
ЕПБ - Единый проездной билет 70 1
Ведерников Павел 2 2
Величко Валерий 16 1
Золотовицкий Михаил 20 1
Рудаков Роман 3 1
Сайдалиев Руслан 1 1
Якоб Александр 3 1
Свидерский Евгений 37 1
Джабиев Георгий 45 1
Чибуничев Андрей 3 1
Лушников Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149227 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4072 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17867 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4006 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2048 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3149 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17480 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19255 5
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 583 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52658 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49279 2
Аудит - аудиторский услуги 2824 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2392 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 248 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24816 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5994 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5020 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6441 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 447 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9120 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4247 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11259 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5935 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 785 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 495 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6877 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 711 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 474 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 173 1
Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 115 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 175941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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