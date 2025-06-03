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Ведерников Антон
УПОМИНАНИЯ
Ведерников Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Visa International 1953 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4408 3
|Екатеринбургский метрополитен 7 2
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 1
|Петербургский метрополитен ГУП 140 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
|Ведерников Павел 2 2
|Величко Валерий 16 1
|Золотовицкий Михаил 20 1
|Рудаков Роман 3 1
|Сайдалиев Руслан 1 1
|Якоб Александр 3 1
|Свидерский Евгений 37 1
|Джабиев Георгий 45 1
|Чибуничев Андрей 3 1
|Лушников Илья 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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