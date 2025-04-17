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Лискин Александр



17.04.2025 «Лаборатория Касперского» получила наибольшее количество первых мест в мире по итогам независимых отраслевых тестов 2024 года 1
01.11.2024 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 1
15.01.2024 Внешняя проверка подтвердила безопасность приложения 2ГИС 1
23.04.2021 «Лаборатория Касперского»: сайты более 100 российских компаний могли быть взломаны в результате новой мошеннической рассылки 1
16.05.2018 «Лаборатория Касперского»: число атак с использованием эксплойтов для MS Office выросло в четыре раза в начале 2018 года 1
12.08.2016 «Лаборатория Касперского» запатентовала технологию для борьбы с эксплойтами под Adobe Flash Player 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Лискин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 5
Adobe Systems 1559 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 306 1
Microsoft Corporation 24781 1
Google LLC 11904 1
Специальные технологии 65 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 9 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7497 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12895 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 2
Оповещение и уведомление - Notification 4786 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6337 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7869 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7742 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 345 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24799 1
Application store - магазин приложений 1232 1
SOC - Service and Organization Controls - международный стандарт отчёта для системы управления рисками кибербезопасности 2 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13967 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2310 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 770 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 524 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1291 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25812 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2736 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4010 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7323 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 440 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 800 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2596 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4638 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1501 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 302 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 2
VK RuStore - Рустор 375 1
Google Android 14186 1
Google Play - Google Store - Android Market 3328 1
Google VirusTotal 84 1
Google Android Package Kit - APK 193 1
Microsoft Windows 15836 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Microsoft Office 3792 1
Kaspersky Internet Security 462 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 593 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 128 1
Kaspersky Total Security 41 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4622 1
Иванов Антон 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1107 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11138 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1563 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 651 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 926 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 361 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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