«Лаборатория Касперского»: сайты более 100 российских компаний могли быть взломаны в результате новой мошеннической рассылки

«Лаборатория Касперского» выявила серию атак на администраторов сайтов в России. Её цель — заразить управляемые ими веб-ресурсы. Под видом регулирующего органа злоумышленники рассылают мошеннические уведомления о необходимости подтвердить факт управления доменным именем. В письме даётся инструкция, согласно которой нужно создать в корневой директории сайта файл с определённым содержимым, а на самом деле — запустить бэкдор, написанный на языке PHP. Если это сделать, злоумышленники получат доступ к управлению сайтом: они смогут создавать страницы, размещать любую информацию, загружать файлы.

К настоящему моменту «Лаборатория Касперского» обнаружила около 4 тыс. таких писем, отправленных более чем по 2 тыс. электронных адресов. Пик рассылки пришёлся на 16-17 апреля, сообщения продолжают приходить и сейчас. По мнению экспертов, рассылка направлена в основном на владельцев и сотрудников малого бизнеса. Злоумышленники предположительно делают расчёт на то, что у тех недостаточно знаний в области программирования и управления сайтами, чтобы оценить ущерб от выполнения действий, о которых говорится в сообщении.

«Администраторы сайтов часто подвергаются атакам, например, у них вымогают деньги путём рассылки фейковых уведомлений о близящемся сроке завершения аренды сайта. Но на этот раз цель атаки — получение доступа к управлению сайтами. Злоумышленники прилагают все усилия, чтобы убедить получателей в подлинности письма: отправителем значится регулирующий орган, для усиления эффекта добавлена соответствующая эмблема. Кроме того, чтобы не дать получателю время заподозрить неладное, от него требуют выполнить инструкцию в сжатые сроки, — сказал Александр Лискин, руководитель лаборатории антивирусных исследований «Лаборатории Касперского». — Мы настоятельно рекомендуем сохранять бдительность при получении сообщений от незнакомых отправителей в электронной почте и мессенджерах и перепроверять информацию якобы от официальных органов».

Чтобы не стать жертвой таких атак, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям повышать уровень цифровой грамотности, а компаниям — регулярно проводить тренинги по кибербезопасности для сотрудников, обучать их распознавать техники социальной инженерии, например, с помощью платформы Kaspersky AutomatedSecurity Awareness Platform.