В 2025 году «Домклик» начал выстраивать гибридный SOC (Security Operations Center — Центр мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности). Внешнему провайдеру (MSSP) оставили типовые сценарии мониторинга и контроль значительной части поверхности атак. Внутренняя команда начала внедрять R-Vision SIEM (Security Information and Event Management — система управления информацией и событиями безопасности), чтобы работать с нетиповыми источниками событий, настраивать собственные сценарии детектирования и выявлять аномалии в бизнес-процессах. Трёхлетняя стратегия предусматривала расширение собственного SOC, сокращение времени обнаружения как минимум на 50% и применение ИИ и ML (Machine Learning — машинное обучение) в мониторинге, в том числе для выявления аномалий. CNews поговорил с Даниилом Мирошником, руководителем направления SOC «Домклик», о том, как на практике распределились задачи между командами, какие сценарии появились в SIEM, удалось ли приблизиться к целевым показателям и как изменились планы развития собственного SOC.

CNews: Даниил, какие главные аргументы привели «Домклик» к выбору гибридной модели (MSSP + R-Vision SIEM)? Какие из них оказались наиболее важными в реальной эксплуатации?

Даниил Мирошник: У нас было две основные причины. С одной стороны, существовали чувствительные и специфичные для бизнеса источники, которые мы не хотели полностью передавать внешнему SOC: DLP (Data Loss Prevention — системы предотвращения утечек данных), клиентские сервисы, системы, связанные с персональными данными. С другой — перед нашей командой стояла задача обеспечить необходимое покрытие инфраструктуры и выполнять требования внутреннего аудита, не увеличивая кратно штат и стоимость решений кибербезопасности для компании.

Полностью отказываться от MSSP и переходить к классической модели собственного SOC мы не планировали. Создавать собственный SOC с нуля слишком затратно с точки зрения ресурсов: потребовались бы дополнительные аналитики первой и второй линии, ресурсоёмкая и рутинная работа по созданию и постоянной актуализации контента. Поэтому нашим CISO, Андреем Лагоденко, было принято решение формировать гибридную модель SOC: типовые задачи мы решили делегировать MSSP, а чувствительные, нестандартные и бизнес-специфичные сценарии развивать самостоятельно в R-Vision SIEM и использовать готовую экспертизу. На практике именно возможность сосредоточиться на развитии собственного детектирования и использовать готовую экспертизу для SIEM оказались одними из самых ценных.

CNews: Где за время эксплуатации сместилась граница между MSSP и собственным SOC? Какие задачи, которые изначально планировали отдавать провайдеру, в итоге решили закрывать внутри?

Даниил Мирошник: Сильнее всего изменились наши ожидания от MSSP SOC провайдера. Раньше мы рассчитывали, что внешний SOC будет закрывать достаточно широкий спектр задач: от сетевой разведки и сканирования портов до вредоносной активности и отдельных комплаенс-сценариев. Со временем стало понятно, что некоторые задачи, требующие глубокого знания нашей инфраструктуры и бизнес-процессов, гораздо эффективнее реализовывать самостоятельно.

Даниил Мирошник, «Домклик»: Гибрид имеет смысл для компании, которая хочет не просто передать ответственность за кибербезопасность внешнему провайдеру, а сама владеть пониманием того, что происходит в ее инфраструктуре

В R-Vision SIEM мы начали создавать кастомные правила именно под наши требования. Например, значительно расширили детектирование в части сетевой безопасности. Более того, появилось целое направление, которого изначально вообще не было в планах: сейчас на базе SIEM мы развиваем собственную антифрод-систему. Для клиентских сервисов уже создано множество кастомных правил, используется собственная модель нормализации событий. То есть SIEM постепенно стал для нас не просто «data lake» (озеро данных) или дополнительным источником детектов, а платформой, на которой можно решать новые прикладные задачи.

CNews: Как сейчас организовано ежедневное взаимодействие между MSSP, R‑Vision SIEM и вашей командой SOC?

Даниил Мирошник: Ключевой точкой взаимодействия стал R-Vision SOAR (Security Orchestration, Automation and Response — система оркестрации, автоматизации и реагирования на инциденты безопасности). Если у вас гибридный SOC, неудобно работать одновременно в нескольких системах управления инцидентами: отдельно с MSSP и отдельно с внутренним SIEM. Поэтому мы централизовали оповещения от обеих платформ в SOAR.

Сейчас алерты от MSSP и SIEM поступают в единое окно в SOAR и разбираются аналитиками там. При этом поиск исходных событий пока может выполняться в двух системах: часть логов по-прежнему остается на стороне MSSP. В дальнейшем мы рассматриваем возможность переноса в наш SIEM и этих источников, чтобы централизовать данные в рамках единого «data lake» подхода. Но с точки зрения ежедневной работы с инцидентами, и в том числе взаимодействия с MSSP SOC, основная точка входа для нашей команды — SOAR.

CNews: Какую цель вы ставили перед собой при развитии гибридного SOC и насколько удалось к ней приблизиться?

Даниил Мирошник: Одна из наших стратегических целей — сократить среднее время обнаружения и решения инцидентов. Мы движемся к ней поэтапно. На первом этапе для нас было важно не ускорить уже существующие детекты, а расширить саму зону мониторинга и получить данные из тех частей инфраструктуры, которые раньше практически не были покрыты.

За это время мы подключили в SOC новые источники, в том числе CI/CD (Continuous Integration and Continuous Delivery/Deployment — непрерывная интеграция и доставка или развёртывание изменений) платформы и клиентские сервисы, настроили для них логирование и нормализацию, начали создавать новые правила детектирования и использовать коробочные правила. Благодаря этому сегодня мы контролируем техники и тактики, которые раньше не отслеживали из-за отсутствия необходимых данных.

Поэтому среднее время обнаружения по уже существовавшим сценариям пока существенно не изменилось и остается примерно на уровне 1-3 минут. Но в то же время заметно выросло покрытие инфраструктуры и количество выявляемых нами сценариев.

Следующий этап — доработка созданного нами контента. Когда мы достигнем необходимого уровня покрытия, сможем сфокусироваться на оптимизации правил и процессов реагирования и уже предметно оценивать влияние этих изменений на MTTD (Mean Time to Detect — среднее время обнаружения инцидента).

Количество подключенных источников инфраструктуры выросло втрое. При этом эффект уже заметен в расследовании и реагировании. Благодаря наличию логов от разносторонних источников, централизации контекста и использованию SOAR команда быстрее получает необходимую информацию и быстрее начинает анализ инцидента. На основе текущих данных мы не наблюдаем падения MTTR (Mean Time to Resolve — среднее время решения инцидента) и доли ложных срабатываний за счёт подключения новых источников и работе в режиме гибридного SOC.

CNews: Как изменилась эффективность расследований и глубина доступного аналитикам контекста?

Даниил Мирошник: Здесь изменение гораздо заметнее. Раньше в ходе расследования нам периодически приходилось потратить значительное количество времени на то, чтобы выяснить, где находятся нужные логи, как называется конкретный лог, корректно ли настроено логирование источника и какие поля доступны для поиска.

Сейчас источники подключены к SIEM и нормализованы единым образом. Мы заранее проверяем качество логирования, необходимые поля и содержимое событий. Это дает возможность проводить threat hunting (проактивный поиск угроз) и compromise assessment (проверка на признаки компрометации), а при расследовании позволяет быстро поднимать нужный контекст.

Для повторяющихся сценариев мы используем шаблоны запросов, отчеты и виджеты. Поэтому операции, которые раньше в сложном расследовании занимали часы, в ряде случаев теперь выполняются за минуты. При этом важна не только скорость: расследование стало более системным и воспроизводимым, потому что аналитик понимает, какие данные у него есть и где их искать.

CNews: Используете ли вы сейчас ИИ и ML в работе SOC? Какие задачи уже удалось на них переложить и есть ли первые практические результаты?

Даниил Мирошник: Да, сейчас мы развиваем сразу несколько сценариев применения ИИ и машинного обучения в работе SOC.

Один из наиболее прикладных кейсов связан с антифродом. Мы разработали внутренний ML-сервис, интегрированный с R-Vision SIEM через API (Application Programming Interface — интерфейс программирования приложений). Он анализирует поступающие из SIEM логи, рассчитывает скоринг и возвращает результаты для обогащения событий и работы правил корреляции.

Решение направлено на повышение эффективности выявления и предотвращения мошеннических действий и злоупотреблений бизнес-логикой приложений. Такие сценарии не всегда удаётся обнаружить классическими правилами корреляции: пользователь может действовать в рамках легитимного функционала, но использовать его не по назначению. Применение ML расширяет возможности мониторинга, помогает выявлять нетипичные сценарии поведения и своевременно обнаруживать потенциальные злоупотребления.

Также мы используем ИИ-агентов для помощи аналитикам при расследовании инцидентов. Через API SIEM они находят связанные события, анализируют объёмные логи и предполагают предшествующую им активность. Сейчас этим инструментом пользуется основная часть нашей команды. Мы продолжаем развивать этот сценарий, чтобы сократить время на сбор контекста и первичный анализ инцидентов.

CNews: Какие типы аномалий или сложных атак гибридная модель начала идентифицировать лучше? Бывали ли инциденты на стыке зон ответственности внутреннего SOC и MSSP?

Даниил Мирошник: Мы стали лучше выявлять сценарии, которые раньше оставались вне зоны обнаружения или требовали разработки собственных правил. Например, были случаи, когда активность, связанную с сетевой разведкой или сканированием портов, обнаруживали наши правила в R-Vision SIEM, дополняя возможности детектирования на стороне MSSP.

По некоторым источникам, например Kaspersky Security Center, мы реализовали в SIEM более детализированные правила корреляции, что расширило возможности выявления подозрительной активности.

При этом мы стараемся избегать дублирования детектов. Если видим, что MSSP стабильно и корректно выявляет определённый сценарий, нет необходимости создавать аналогичное правило в SIEM. Но если сценарий требует дополнительного покрытия или более глубокой корреляции, мы разрабатываем собственное правило детектирования.

Пересечения между системами тоже случаются: один и тот же инцидент могут обнаружить и MSSP, и внутренний SOC. В этом случае оба алерта поступают в SOAR, а один из них закрывается как дубликат. Для нас это не проблема, а дополнительная возможность проверить качество детектирования и корректность обработки инцидентов.

CNews: Можешь привести пример, где гибридный подход показал явное преимущество? Или, наоборот, затруднил расследование?

Даниил Мирошник: Один из самых наглядных эффектов — скорость получения алерта. Если одна и та же активность детектируется и внутренней системой, и MSSP, алерт из внутреннего SIEM мы обычно получаем заметно раньше. Система находится внутри нашей инфраструктуры, правило срабатывает непосредственно на наших данных, и аналитик может сразу начать работу. В то же время у MSSP между обнаружением события и регистрацией инцидента существует

дополнительный процесс, зависящий в том числе от договорных SLA (Service Level Agreement — соглашений об уровне обслуживания). Для нас это еще один аргумент в пользу того, чтобы критичные и чувствительные сценарии детектировать в рамках собственного SIEM.

При этом сама гибридная модель не усложнила расследования. Скорее она показала нам реальный масштаб задачи. До внедрения внутреннего SIEM могло казаться, что большая часть инфраструктуры уже контролируется. Когда мы начали системно инвентаризировать источники и оценивать покрытие, мы увидели, сколько еще данных, техник и тактик остается за пределами мониторинга. С этой точки зрения работы стало больше — но не потому, что гибрид мешает, а потому, что появилась более объективная картина инфраструктуры.

Для собственных правил мы также заранее определяем плейбук или алгоритм реагирования. Здесь преимущество внутренней команды в том, что мы глубоко понимаем нашу инфраструктуру и можем установить подходящие приоритеты создания контента в SIEM.

CNews: Как изменились состав и роли SOC-команды после перехода на гибридную модель?

Даниил Мирошник: Переход на гибридную модель позволил перераспределить нагрузку внутри команды без необходимости пропорционально увеличивать её численность. Часть задач по мониторингу и первичной обработке событий выполняется на стороне MSSP, а внутренние специалисты могут больше внимания уделять сложным расследованиям, развитию сценариев детектирования и автоматизации процессов безопасности.

Существенно изменился и характер работы. Если раньше значительное время уходило на ручной поиск и сопоставление событий из разных источников, то теперь данные централизованы в SIEM, а типовые операции и повторяющиеся расследования постепенно автоматизируются. Это позволяет быстрее обрабатывать инциденты и сокращать объём рутинной работы.

При этом возможности SIEM мы используем не только для задач SOC. Например, через API реализовали сервисы самообслуживания, позволяющие разработчикам и другим техническим специалистам самостоятельно проверять отдельные события безопасности без прямого доступа к SIEM. Такой подход снижает нагрузку на команду и одновременно сохраняет необходимый контроль над доступом к данным.

В результате гибридная модель изменила не столько состав команды, сколько её роль. SOC постепенно переходит от преимущественно операционного мониторинга к развитию инструментов обнаружения, автоматизации и аналитики безопасности, а высвобождаемые ресурсы направляются на новые технологические задачи, включая безопасность ИИ.

CNews: Что бы вы посоветовали организациям с высокими требованиями к безопасности и комплаенсу, которые рассматривают гибридную модель?

Даниил Мирошник: Я бы начал с проблем, которые у вас повторяются из года в год. Например, если вы уже используете MSSP SOC, и во время каждого аудита возникают одни и те же вопросы по логированию и мониторингу, а системного ответа на них так и не появилось, это уже хороший повод задуматься о гибридной модели.

Перед внедрением важно сначала понять, какие источники необходимо подключить к собственному SIEM. Особенно те, которые сегодня плохо покрыты логированием или требуют глубокого понимания вашей инфраструктуры и бизнеса.

После этого нужно разобраться с самими данными: какие логи генерируют эти системы, какой у них формат, какие типы событий существуют и какие поля вам необходимы. На основе этой информации сформировать собственную модель событий и дорожную карту подключения источников, согласовать дорожную карту и требования к логированию с владельцами этих систем и бизнесов. Если эта подготовительная работа сделана, дальше развитие гибридного SOC становится значительно более системным.

CNews: Какие практические советы вы дали бы компаниям, оценивающим переход на гибридную модель?

Даниил Мирошник: Первое — четко понять, зачем вам гибрид. Ключевой вопрос лежит в плоскости требований и кадров: насколько компании необходимо самостоятельно владеть данными и готова ли она содержать собственную экспертизу. Не стоит внедрять собственный SIEM только потому, что это «современный» или «прагматичный» подход. Нужно определить конкретные пробелы текущего мониторинга: какие источники не покрыты, какие сценарии невозможно реализовать через MSSP и где вам не хватает собственных данных или контекста.

Второе — провести инвентаризацию источников и заранее сформировать модель событий. Это сильно упростит дальнейшее подключение систем и разработку контента.

Третье — cразу определить границы ответственности. Если какой-то сценарий стабильно и качественно закрывает MSSP, нет необходимости автоматически дублировать его внутри. Собственную экспертизу лучше направлять туда, где она действительно дает дополнительную ценность: чувствительные источники, нестандартные сценарии и бизнес-специфичные аномалии.

И, пожалуй, главное: гибрид имеет смысл для компании, которая хочет не просто передать ответственность за кибербезопасность внешнему провайдеру, а сама владеть пониманием того, что происходит в ее инфраструктуре. Наш опыт показал, что после перехода к такой модели начинаешь видеть гораздо больше возможностей для развития мониторинга, чем предполагал изначально.