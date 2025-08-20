CNewsMarket подготовил рейтинг российских решений для управления ИТ-инфраструктурой. В обзоре сравниваются возможности систем для инвентаризации и удаленного администрирования компонентов корпоративного оборудования, включая рабочие станции и серверы.

CNewsMarket публикует первый обзор систем управления ИТ-инфраструктурой, предназначенных для повышения эффективности управления ИТ-ресурсами компании. Эти решения позволяют контролировать расходы в соответствии с внутренними нормативами на модернизацию оборудования, отслеживать несанкционированные изменения. Кроме того, системы учета мультивендорного ИТ-парка позволяют своевременно осуществлять удаленное управление обновлениями программного обеспечения и отслеживать соблюдение лицензионных политик.

Для формирования итоговой оценки участников анализируется комплекс параметров, характеризующих функциональность, интеграционные возможности и архитектурные особенности программных продуктов российских разработчиков, а также качество технической поддержки, варианты тестового использования, схемы лицензирования и другие возможности.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг систем управления ИТ-инфраструктурой. Структура баллов Подробнее: обзор систем управления ИТ-инфраструктурой 2025 Функциональность Интеграции Архитектурные особенности Поддержка 520 190 180 170 450 190 165 160 335 110 165 200 315 175 165 150 365 65 135 110 250 40 165 95

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Возможность автоматизированной централизованной установки агентов средствами продукта

Наличие матричной модели разграничения доступа

Возможности инвентаризации

Количество собираемых инвентарных параметров для Windows

Количество собираемых инвентарных параметров для Linux

Управление ПО и скриптами

Возможность развертывания ОС, ПО и скриптов на Windows и Linux

Поддерживаемые скриптовые интерпретаторы

Возможность гибкой настройки шагов развертывания ОС через графический интерфейс (последовательность установки)

Готовые шаблоны автоматического перехода (миграции) c ОС Windows на российские ОС

Возможность управления обновлениями Windows и Linuх

Контроль конфигураций

Отчетность и мониторинг

Удаленное подключение к АРМ

2. Интеграции:

Поддерживаемые ОС (клиент)

Поддерживаемые интеграции со службами каталогов для аутентификации в системе

Возможность расширения инвентарных данных через интеграцию с внешними источниками (службы каталогов, табличные файлы, СУБД, и т.д.)

3. Архитектурные особенности:

Масштабирование системы для управления 50 000 + АРМ

Распределение/репликация контента ПО и ОС для снижения нагрузки на ЛВС/ГВС. Управление распределением/репликацией через графический интерфейс

Контроль скорости репликации для снижения нагрузки на ГВС

Высокодоступная конфигурация системы

Программное обеспечение входит в реестр российского ПО

Все компоненты российского производства или opensource

Отсутствуют ограничения по количеству пользователей и одновременно работающих пользователей

Возможность внедрения и развертывания ПО силами заказчика

Документация на все ключевые модули

Решение не предполагает использование сторонних проприетарных плагинов и дополнительных компонентов для установки на устройствах заказчика

Поддержка работы мультифилиального предприятия

Все используемые модули open-source имеют лицензию позволяющую распространять их в коммерческих продуктах

4. Поддержка:

Применяемые политики лицензирования

Количество дней в течение которых можно бесплатно тестировать полнофункциональную версию ПО

Количество штатных сотрудников компании, непосредственно участвующих в развитии продукта

Количество мажорных обновлений продукта в течение 2024 г.

Количество штатных сотрудников технической поддержки продукта

Включена ли стоимость технической поддержки в лицензию

Наличие отдельных уровней технической поддержки

Выручка от реализации продукта за 2024 г.

Количество реализованных проектов за 2024 г., стоимостью более ₽10 млн

Количество дистрибьюторов и фокусных партнеров

Топ-5 систем управления ИТ-инфраструктурой 2025 Место Компания Продукт Итоговый балл 1 ICL Services Колибри-АРМ 1 060 2 Референс Пойнт Зодиак.АйТиЭм 965 3 Лаборатория Касперского Kaspersky Security Center 810 4 Передовые технологии RuDesktop 805 5 Гринатом Атом.Порт 675

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидером рейтинга российских систем управления ИТ-инфраструктурой в 2025 г. по интегральной оценке стало решение «Колибри-АРМ» от ICL Services. Программный комплекс не только представляет весь необходимый функционал для упрощения и оптимизации процессов управления ИТ-инфраструктурой, но и, что особенно важно, все опции доступны «из коробки». Отдельно следует отметить проработанную документацию, с помощью которой даже неподготовленный специалист сможет справиться с любыми дополнительными настройками, используя графический интерфейс.

Система управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак АйТиЭм» заняла второе место в рейтинге. Система поддерживает высокодоступную кластерную реализацию. Программа предоставляет как встроенные функции, так и набор точек расширения для использования сотрудниками ИТ-службы самой организации для автоматизации специфичных бизнес-сценариев и задач. «Зодиак АйТиЭм» позволяет администрировать парками рабочих станций и серверов с разными ОС и процессорными архитектурами.

Третье место — у многофункциональной платформы Kaspersky Security Center от «Лаборатории Касперского». Программный продукт предоставляет значительные возможности для управления ИТ-системами, оптимизируя задачи управления ИТ-ресурсами в гетерогенных сетях. Учет программного и аппаратного обеспечения ведется с помощью средств расширенного клиентского управления, которые автоматизируют и централизуют выполнение административных задач.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов Формат подписки: бессрочная 20 баллов 1. Возможность автоматизированной централизованной установки агентов средствами продукта

2. Наличие матричной модели разграничения доступа

Количество собираемых инвентарных параметров для Linux

Количество собираемых инвентарных параметров для Linux

Количество собираемых инвентарных параметров для Windows

Количество собираемых инвентарных параметров для Windows

Настройка отображения инвентарных данных (настраиваемые представления)

Сканирование сети для автоматического обнаружения устройств и взятия под управление

Создание групп/коллекций устройств с динамическими правилами на основе инвентарных данных

Создание групп/коллекций устройств со статическими правилами 4. Отчетность и мониторинг Рассылка отчетов на почту по событию

Создание произвольных графических отчетов (BI dashboards)

Создание произвольных табличных отчетов

Функционал мониторинга состоянии системы с графическим интерфейсом (состояние компонентов на основе метрик)

Централизованный графический компонент для просмотра и анализа логов системы 5. Удаленное подключение к АРМ Гибкая настройка логирования сеансов удаленного подключения вплоть до видеофиксации самого сеанса

Настройка подключения в сессию пользователя (с запросом разрешения пользователя на подключение или без)

Отсутствие необходимости включения и настройки RDP/VNC и открытия портов для них

Подключение в выделенную сессию администратора

Подключение в сессию пользователя

Сквозное шифрование подключения 6. Масштабируемость и высокодоступность Высокодоступная конфигурация системы: отказ одного или нескольких компонентов/серверов не приводит к выходу системы из строя

Контроль скорости репликации для снижения нагрузки на ГВС

Масштабирование системы для управления 50 000 + АРМ

Распределение/репликация контента ПО и ОС для снижения нагрузки на ЛВС/ГВС. Управление распределением/репликацией через графический интерфейс 7. Архитектурные особенности Возможность внедрения и развертывания ПО силами заказчика

Все используемые модули open-source имеют лицензию позволяющую распространять их в коммерческих продуктах

Все компоненты российского производства или opensource

Имеется документация на все ключевые модули

Отсутствуют ограничения по количеству пользователей и одновременно работающих пользователей

Платформа поддерживает работу мультифилиального предприятия

Программное обеспечение входит в реестр российского ПО

Решение не предполагает использование сторонних проприетарных плагинов и дополнительных компонентов для установки на устройствах заказчика 8. Стоимость технической поддержки входит в лицензию

9. Есть ознакомительные лицензии 15 баллов за каждый вариант 1. Поддерживаемые интеграции со службами каталогов для аутентификации в системе ALD Pro

FreeIPA

Microsoft Active Directory

Samba DC

Альт Домен

РЕД АДМ

Роса Dynamic Directory

Эллес 2. Управление ПО и скриптами Автоматизированная замена ПО и скриптов (например, для автоматического обновления ПО на новую версию)

Выстраивание цепочки развертывания ПО и скриптов (зависимости)

"Центр самообслуживания" для самостоятельного запуска установки ПО и скриптов пользователями 3. Контроль конфигурации Автоматизированный контроль конфигурации целевых АРМ

Выполнение произвольных команд на АРМ в режиме реального времени

Гибкое формирование шаблонов/пакетов конфигураций через графический интерфейс

Интерактивная отчетность состояния конфигурации

Работа в режиме аудита (только проверка)

Работа в режиме исправления (проверка и исправление) 4. Возможность гибкой настройки шагов развертывания ОС через графический интерфейс (последовательность установки)

5. Формат подписки: ежегодная лицензия 10 баллов за каждый вариант 1. Поддерживаемые ОС: AlterOS

AltLinux

AstraLinux

CentOS

Debian

MacOS

Ubuntu

Windows

МСВСфера

ОСНова

РЕД ОС

РОСА 2. Возможность расширения инвентарных данных через интеграцию с внешними источниками (службы каталогов, табличные файлы, СУБД) ALD Pro

CSV

FreeIPA

Microsoft Active Directory

MSSQL

PostgreSQL

Samba DC

Альт Домен

РЕД АДМ

Роса Dynamic Directory

Эллес 3. Поддерживаемые скриптовые интерпретаторы CMD

PowerShell

Python

Shell

VBS 4. Готовые шаблоны автоматического перехода (миграции) c Windows на Российские ОС AltLinux

AstraLinux

Ред ОС 5 баллов за каждый вариант Количество собираемых инвентарных параметров для Windows и Linux 1-25 = 10 баллов

25-100 = 15 баллов

Более 100 = 20 баллов Возможность развертывания ПО Windows и Linux

Возможность развертывания скриптов на Windows и Linux

Возможность развертывания по сети ОС Windows и Linux

Возможность управления обновлениями Windows и Linuх

1-4 = 10 баллов

5-15 = 15 баллов

Более 15 = 20 баллов Количество дней, в течение которых можно бесплатно тестировать полнофункциональную версию ПО До 30 дней = 10 баллов

31-90 дней = 15 баллов

> 90 дней = 20 баллов Количество штатных сотрудников компании, непосредственно участвующих в развитии продукта До 10 человек = 10 баллов

11-50 человек = 15 баллов

> 50 человек = 20 баллов Количество штатных сотрудников технической поддержки продукта 1-4 = 5 баллов

5-14 = 10 баллов

15-25 = 15 баллов

Более 25 = 20 баллов Количество мажорных обновлений продукта в течение 2024 г. 1 = 5 баллов

Более 1 = 10 баллов Количество отдельных уровней технической поддержки 1-2 уровня = 10 баллов

Более 2 уровней = 15 баллов Выручка от реализации продукта за 2024 г. (₽ млн) До ₽100 млн = 10 баллов

₽100-200 млн = 15 баллов

Более ₽200 млн = 20 баллов Количество реализованных проектов за 2024 г., стоимостью более ₽10 млн До 5 = 10 баллов

5-20 = 15 баллов

Более 20 = 20 баллов Количество дистрибьюторов и фокусных партнеров До 5 = 10 баллов

5-50 = 15 баллов

Более 50 = 20 баллов

Перейти к обзору «Системы управления ИТ-инфраструктурой 2025»

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «АРМ для ИТ-парка» в теме письма.