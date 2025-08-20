CNewsMarket подготовил рейтинг российских решений для управления ИТ-инфраструктурой. В обзоре сравниваются возможности систем для инвентаризации и удаленного администрирования компонентов корпоративного оборудования, включая рабочие станции и серверы.
CNewsMarket публикует первый обзор систем управления ИТ-инфраструктурой, предназначенных для повышения эффективности управления ИТ-ресурсами компании. Эти решения позволяют контролировать расходы в соответствии с внутренними нормативами на модернизацию оборудования, отслеживать несанкционированные изменения. Кроме того, системы учета мультивендорного ИТ-парка позволяют своевременно осуществлять удаленное управление обновлениями программного обеспечения и отслеживать соблюдение лицензионных политик.
Для формирования итоговой оценки участников анализируется комплекс параметров, характеризующих функциональность, интеграционные возможности и архитектурные особенности программных продуктов российских разработчиков, а также качество технической поддержки, варианты тестового использования, схемы лицензирования и другие возможности.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Возможность автоматизированной централизованной установки агентов средствами продукта
- Наличие матричной модели разграничения доступа
- Возможности инвентаризации
- Количество собираемых инвентарных параметров для Windows
- Количество собираемых инвентарных параметров для Linux
- Управление ПО и скриптами
- Возможность развертывания ОС, ПО и скриптов на Windows и Linux
- Поддерживаемые скриптовые интерпретаторы
- Возможность гибкой настройки шагов развертывания ОС через графический интерфейс (последовательность установки)
- Готовые шаблоны автоматического перехода (миграции) c ОС Windows на российские ОС
- Возможность управления обновлениями Windows и Linuх
- Контроль конфигураций
- Отчетность и мониторинг
- Удаленное подключение к АРМ
2. Интеграции:
- Поддерживаемые ОС (клиент)
- Поддерживаемые интеграции со службами каталогов для аутентификации в системе
- Возможность расширения инвентарных данных через интеграцию с внешними источниками (службы каталогов, табличные файлы, СУБД, и т.д.)
3. Архитектурные особенности:
- Масштабирование системы для управления 50 000 + АРМ
- Распределение/репликация контента ПО и ОС для снижения нагрузки на ЛВС/ГВС. Управление распределением/репликацией через графический интерфейс
- Контроль скорости репликации для снижения нагрузки на ГВС
- Высокодоступная конфигурация системы
- Программное обеспечение входит в реестр российского ПО
- Все компоненты российского производства или opensource
- Отсутствуют ограничения по количеству пользователей и одновременно работающих пользователей
- Возможность внедрения и развертывания ПО силами заказчика
- Документация на все ключевые модули
- Решение не предполагает использование сторонних проприетарных плагинов и дополнительных компонентов для установки на устройствах заказчика
- Поддержка работы мультифилиального предприятия
- Все используемые модули open-source имеют лицензию позволяющую распространять их в коммерческих продуктах
4. Поддержка:
- Применяемые политики лицензирования
- Количество дней в течение которых можно бесплатно тестировать полнофункциональную версию ПО
- Количество штатных сотрудников компании, непосредственно участвующих в развитии продукта
- Количество мажорных обновлений продукта в течение 2024 г.
- Количество штатных сотрудников технической поддержки продукта
- Включена ли стоимость технической поддержки в лицензию
- Наличие отдельных уровней технической поддержки
- Выручка от реализации продукта за 2024 г.
- Количество реализованных проектов за 2024 г., стоимостью более ₽10 млн
- Количество дистрибьюторов и фокусных партнеров
Источник: CNewsMarket. Полная версия
Лидером рейтинга российских систем управления ИТ-инфраструктурой в 2025 г. по интегральной оценке стало решение «Колибри-АРМ» от ICL Services. Программный комплекс не только представляет весь необходимый функционал для упрощения и оптимизации процессов управления ИТ-инфраструктурой, но и, что особенно важно, все опции доступны «из коробки». Отдельно следует отметить проработанную документацию, с помощью которой даже неподготовленный специалист сможет справиться с любыми дополнительными настройками, используя графический интерфейс.
Система управления ИТ-инфраструктурой «Зодиак АйТиЭм» заняла второе место в рейтинге. Система поддерживает высокодоступную кластерную реализацию. Программа предоставляет как встроенные функции, так и набор точек расширения для использования сотрудниками ИТ-службы самой организации для автоматизации специфичных бизнес-сценариев и задач. «Зодиак АйТиЭм» позволяет администрировать парками рабочих станций и серверов с разными ОС и процессорными архитектурами.
Третье место — у многофункциональной платформы Kaspersky Security Center от «Лаборатории Касперского». Программный продукт предоставляет значительные возможности для управления ИТ-системами, оптимизируя задачи управления ИТ-ресурсами в гетерогенных сетях. Учет программного и аппаратного обеспечения ведется с помощью средств расширенного клиентского управления, которые автоматизируют и централизуют выполнение административных задач.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
