Новые правила MaxPatrol SIEM оповещают о критически опасных инцидентах, в которых замечено вредоносное ПО

В систему мониторинга событий информационной безопасности MaxPatrol SIEM компании Positive Technologies загружен новый пакет экспертизы. Добавленные в систему правила позволяют выявить 13 активностей злоумышленников, связанных с применением вредоносного ПО (ВПО). Источниками событий для MaxPatrol SIEM могут быть распространенные средства защиты, например, песочница PT Sandbox, «Защитник Windows», продукты «Лаборатории Касперского» и Dr.Web.

С помощью новых правил, основанных на вердиктах PT Sandbox и срабатываниях антивирусного ПО, SIEM-система коррелирует потенциально опасные инциденты, а также дополнительно акцентирует на них внимание пользователей. Добавленные возможности помогают специалистам по ИБ ориентироваться в огромном потоке событий и следить за статусом обнаруженных угроз в режиме «одного окна» — интерфейсе MaxPatrol SIEM.

«Шифровальщики, загрузчики, банковские трояны и другие вредоносные программы — бич современных компаний. По данным Positive Technologies, во II квартале с помощью вредоносов злоумышленники атаковали каждую вторую организацию. Антивирусы и песочницы, такие как, например, PT Sandbox, эффективно обнаруживают вредоносное ПО. Чтобы специалисты по ИБ быстрее выявляли сложные атаки, в интерфейсе MaxPatrol SIEM теперь выводятся критически опасные инциденты с ВПО, сгенерированные новыми правилами корреляции. Это помогает оператору понять, какие кейсы следует тщательно расследовать», — сказал Константин Грищенко, руководитель отдела мониторинга информационной безопасности Positive Technologies.

Кроме того, расширена интеграция с PT Sandbox. Анализируя вердикты песочницы Positive Technologies, MaxPatrol SIEM теперь определяет: вредоносные файлы — решение выносится по результатам всех проверок PT Sandbox; запуск зловредных файлов; подозрительную почтовую активность (обнаружение спам-рассылок по отправителю, заголовкам и вложениям).

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Добавленные в пакет экспертизы правила выявляют, например, следующие активности: ВПО обнаружено и удалено (либо не удалено) в течение пяти минут; «Защитник Windows» отключен; запуск вредоносного приложения запрещен Kaspersky Endpoint Security; работа Kaspersky Endpoint Security остановлена или отключены его компоненты защиты; состав установочных пакетов Kaspersky Security Center изменен.

Чтобы начать использовать новый пакет экспертизы, необходимо обновить MaxPatrol SIEM до версии 7.0 и установить правила из пакета экспертизы.