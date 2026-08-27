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ГК «Умные решения» организовала обучение по ИБ для российской промышленности

ГК «Умные решения» выступила организатором обучения специалистов топливно-энергетических и промышленных предприятий в области кибербезопасности. Образовательная программа охватывает предотвращение ИБ-угроз на конечных точках, централизованное управление средствами информационной безопасности, администрирование систем промышленной кибербезопасности и расследование инцидентов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Умные решения».

Обучение проходит в очном и онлайн-форматах и включает три расширенных курса по продуктам Kaspersky.

Курс Kaspersky Endpoint Security and Management охватывает настройку и обслуживание рабочих станций и серверов на Windows и Linux, а также централизованное управление ими через Kaspersky Security Center Linux.

На курсе Kaspersky Industrial CyberSecurity Administration специалисты осваивают развертывание, настройку и эксплуатацию решений Kaspersky для промышленной инфраструктуры, включая работу с основными компонентами и диагностику системы.

Kaspersky Industrial CyberSecurity Investigation сфокусирован на мониторинге и расследовании киберинцидентов на промышленных объектах. В программу входят настройка средств обнаружения угроз, анализ событий и расследование инцидентов.

Все три программы сочетают теоретическую подготовку с лабораторными практикумами. В зависимости от курса слушатели развертывают и настраивают программные компоненты ИБ-систем, отрабатывают выявление угроз, анализируют события и следы смоделированных атак, осваивают сопровождение решений и расследование киберинцидентов.

«Приобретение лицензий и установка программного обеспечения сами по себе не гарантируют устойчивость промышленной инфраструктуры. Результат во многом зависит от компетенций специалистов, которые настраивают решения, анализируют события и реагируют на инциденты. Поэтому обучение становится логичным продолжением внедрения: оно помогает заказчикам развивать внутреннюю экспертизу и увереннее работать с ИБ-инструментами», — сказал Антон Котелов, директор ГК «Умные решения».

Обучение должно помочь предприятиям сократить число ошибок при внедрении и эксплуатации средств защиты, снизить риски простоев и эффективнее использовать инвестиции в информационную безопасность.

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