Компания «Центр новых финансовых сервисов» выстроила цифровую экосистему сервисного обслуживания на решениях Naumen

ИТ-компания «Центр новых финансовых сервисов» (ЦНФС), разработчик высокотехнологичного сервиса «Плати частями», завершила внедрение сразу нескольких решений Naumen. На базе платформы Naumen выстроена единая экосистема для управления ИТ-услугами, программным обеспечением и внутренней инфраструктурой. Проект реализован в рамках стратегии импортозависимости и цифровизации сервисных процессов в соответствии с требованиями партнеров компании, включая Сбербанк. Об этом CNews сообщил представитель Naumen.

ЦНФС обеспечивает своим пользователям автоматизированный финансовый сервис с мгновенной ML-проверкой, онлайн-интеграцией с магазинами и полным отказом от бумажных процессов. Такой формат требует высокой скорости обработки внутренних ИТ-запросов, прозрачной поддержки и соблюдения SLA — что стало основными задачами внедрения.

В рамках проекта на платформе Naumen Service Management Platform были развернуты и связаны в единую систему Naumen Service Desk — для централизованной поддержки и автоматизации сервисных ИТ-процессов, Naumen Software Asset Management — для контроля за жизненным циклом ПО, CMDB — для учета конфигурационных единиц и инфраструктуры, и портал самообслуживания как единый вход для пользователей и первая точка обработки всех заявок.

Система полностью обслуживает внутренние запросы, включая заявки на подключение новых сотрудников, замену оборудования, установку ПО, сопровождение CI/CD и работу с СУБД. В среднем через портал обрабатывается 30–40 обращений в день. Вся работа первой линии бэк-офиса теперь централизована в Service Desk.

На момент завершения проекта в системе зарегистрировано более 120 пользователей, из которых 40 — специалисты, обслуживающие заявки. Ведется учет свыше 370 объектов в CMDB. Все обращения поступают исключительно через портал Naumen, что обеспечивает прозрачность взаимодействия и единые правила обработки.

Дополнительно реализована интеграция с антивирусной системой Kaspersky Security Center. В планах – подключение «Сбер Хаба» – интеграционной платформы экосистемы «Сбера», обеспечивающей обмен инцидентами, запросами и другими сервисными объектами между ITSM-системами компаний-участников. Это позволит автоматически передавать обращения между организациями и централизованно отслеживать выполнение работ по ИТ-сервисам. Также планируется интеграция с почтовыми сервисами, что дополнительно усилит связанность внутренних процессов.

«Проект реализовывался в сжатые сроки и с учетом специфических требований к внутренним процессам. Команда Naumen продемонстрировала высокий уровень вовлеченности, быстро реагировала на все запросы и помогала находить решения в нестандартных ситуациях. Это позволило нам выстроить комфортный и предсказуемый процесс внедрения, получить готовую систему в нужные сроки и сразу начать ее эксплуатацию», — отметил Евгений Баландин, представитель проектной команды ЦНФС.

«Проект в ЦНФС — это пример того, как на базе одного технологического стека можно выстроить целостную цифровую экосистему, в которой управление сервисами, программным обеспечением, инфраструктурой и пользователями работает как единый механизм. В таких компаниях особенно важна скорость, предсказуемость и масштабируемость — и именно это обеспечивают наши решения», — сказал Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов Naumen.

