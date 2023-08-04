«Лаборатория Касперского» перенесла на свою ОС Linux-драйверы и запустила на ней Quake III

«Лаборатория Касперского» научилась переносить драйверы для Linux на KasperskyOS с минимальной модификацией кода. Кроме того, под KasperskyOS была портирована игра Quake III. В компании надеются тем самым развеять мифы о слабой функциональности и трудностях работы с микроядерными ОС.

Драйвера под Linux на KasperskyOS

«Лаборатория Касперского» запустила исследовательский проект по портированию драйверов Linux на KasperksyOS - защищенную операционную систему, созданную «Лабораторией». Об этом руководитель департамента платформенных решений KasperskyOS Дмитрий Лукиян рассказал на конференции Kaspersky Cyber Immunity Conference.

Выяснилось, что в среднем для портирования Linux-драйвера под KasperskyOS требуется модификация не более чем 5% его кода. В случае с драйвером для акселерометра из 7 тыс. строчек кода потребовалась модификация не более 20 строчек кода. В случае с драйвером NFC-чипа из 1,2 тыс. строчек кода изменений не потребовалось вообще.

Quake III на KasperskyOS

Кроме того, «Лаборатория Касперского» провела портирование популярной в 1990-х 3D-игры Quake III (шутер от первого лица, давший основу киберспорту) под KasperskyOS. Целью этого проекта была демонстрация производительности KasperskyOS и поддержки графического ускорителя.

Для чего нужна KasperskyOS

KasperskyOS появилась в 2016 г. Система построена по принципу secure by design. При обычном подходе к разработке продукта сначала создается код, а потом изучаются вопросы безопасности. Указанный принцип предполагает анализ вопросов безопасности перед началом его разработки.

Фото: Лаборатория Касперского «Лаборатория Касперского» научилась переносить драйверы для Linux на KasperskyOS с минимальной модификацией кода

В результате должен появиться продукт, защищенный не только от существующих, но и от будущих угроз информационной безопасности. Сам подход к разработке безопасных приложений и устройств в «Касперском» называли «кибериммунностью».

KasperskyOS создана на базе микроядра. В отличие от традиционного, монолитного ядра для операционных систем, микроядро реализует только минимальный набор функций.

Согласно дорожной карте «Новое общесистемное ПО», подготовленной «Касперским», «1С», VK и «Ростелекомом» для Правительства России, KasperskyOS предназначена для создания корпоративных сетевых устройств с основным фокусом на обеспечение безопасности данных в бизнес-процессоров, работающих на нем. Безопасность сетевого устройства (кибериммунность) обеспечиваются на уровне операционной системы KasperskyOS.

Ключевую роль в этом играют: микроядерная архитектура операционной системы; собственная кодовая база микроядра KasperskyOS; использование подходов MILS и FLASK в архитектуре KasperskyOS (изоляция компонент от микроядер и друг от друга на базе архитектуры и гибких политик, единый центр управления безопасностью информационной системы); практика проектирования кибериммунной архитектуры конечного решения; централизованное управление ИТ и ИБ функциями, настройками и процессами через консоль управления Kaspersky Security Center.

Мифы об ОС на базе микроядра

Как отмечает Дмитрий Лукиян, вокруг ОС на базе микроядра существует ряд «мифов». Помимо слабой производительности и недостатка драйверов, принято считать, что ОС на базе микроядра не обладают реальными преимуществами в вопросах безопасности, управление политикой безопасности не позволяет расширить функциональность ОС за счет приложений, кроме того, существует мнение, что такую же политику безопасности можно реализовать на Linux-контейнерах.

В «Касперском» с этими «мифами» не согласны. В компании утверждают, что 96% существующих критических уязвимостей и эксплойтов не являются критическими для микроядра: 57% уязвимостей верифицируются на уровне микроядра, 29% - «испаряются» при переходе от монолитных ядер к микроядрам.

Кибериммунный шлюз на базе KasperskyOS при работе с 200 доменами безопасности использует менее 4 Гбайт оперативной памяти. На Linux-контейнерах для этого же потребуется более 5 Гбайт оперативной памяти. С 2021 г. сторонние приложения под KasperskyOS создаются для шлюзов, с 2022 г. – для тонких клиентов.

Устройства на базе KasperskyOS

Первым устройством на базе KasperskyOS стал маршрутизатор от компании Kraftway. Впоследствии ЛК через свою «дочку» - НПО «Адаптивные промышленные технологии» («Апротех») - запустила производство собственной линейки шлюзов для интернета вещей. Также планирует выпуск шлюза, созданного на базе отечественной аппаратной платформы от Kraftway.

Сергей Казанцев, НЛМК: Монополия на «цифру» уходит в прошлое

Кроме того, на базе KasperskyOS созданы тонкий клиент, контроллеры «умного дома» и АСУ ТП (автоматизированные систему управления технологическими процессами), автомобильный шлюз (для подключенных авто) и т.д. Запланирован и выпуск профессиональных мобильных устройств на базе KasperskyOS. Тонкий клиент в настоящее время может запускать удаленный рабочий стол. Сейчас идут работы по портированию на тонкий клиент веб-браузера, что превратит его в полноценную автоматизированную рабочую станцию (АРМ).

«Лаборатория Касперского» запланировала также создание маркетплейса приложений. В первую очередь он будет запущен для маршрутизаторов. Предполагается, что программы для шлюзов будут создавать в виде веб-приложений, для тонких клиентов – в виде QT-приложений, для контролеров - в виде консольных приложений.

Риски для России в случае отказа от развития микроядерных ОС

Согласно дорожной карте «Новое общесистемное ПО», сейчас KasperskyOS для активных сетевых устройств находится на максимальном возможном девятом уровне технологической готовности (УГТ-9). Для мобильных устройств УГТ-9 будет достигнут в 2024 г., для автоматизированных рабочих мест – в 2025 г.

Как предупреждают авторы дорожной карты, отставание России от мировых трендов, связанных с разработкой и внедрением микроядерных операционных систем, станет критично важный фактором, влияющим на технологическое развитие и информационную безопасность всего ИТ-ландшафта России.

«Промышленники лишаться возможности создавать современные и перспективные цифровые системы, включающие в себя промышленное цифровое оборудование, соответствующее принципам развития Industry 4.0, - сказано в документе. - Это связано с тем, что использование операционных систем на базе монолитных ядер (Linux, Windows и т.п.), которые спроектированы более 30 лет назад, принципиально не может обеспечить уровень информационной безопасности, необходимый для такого рода систем».