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ALD Pro и Kaspersky Security Center Linux прошли тестирование на совместимость

«Группа Астра» и «Лаборатория Касперского» завершили двустороннее тестирование совместимости корпоративной службы каталога ALD Pro версии 2.4.0 и платформы управления защитой Kaspersky Security Center Linux версии 16.2. Совместное решение позволяет организациям использовать единую доменную инфраструктуру для централизованного управления средствами защиты информации. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Организации, которые переходят с Windows на Linux, сталкиваются с необходимостью заново выстраивать связку между службой каталога и системами управления безопасностью. Без интеграции администраторам приходится вручную настраивать подключение средств защиты к доменной инфраструктуре, что увеличивает сроки внедрения и создает риски ошибок в конфигурации.

Совместимость ALD Pro и Kaspersky Security Center Linux устраняет этот разрыв: платформа управления защитой подключается к службе каталога ALD Pro напрямую, получает информацию о домене и объектах каталога и использует доменную инфраструктуру для администрирования корпоративной среды.

Такая интеграция упрощает внедрение средств защиты в организациях, использующих ALD Pro в качестве службы каталога. Заказчики могут использовать единую доменную инфраструктуру для централизованного управления средствами защиты конечных устройств в Kaspersky Security Center Linux без зависимости от зарубежных компонентов.

«В контексте проектов импортозамещения служба каталога ALD Pro – это не просто замена Active Directory, а надежный фундамент для построения безопасной ИТ-инфраструктуры. Совместимость с Kaspersky Security Center Linux дополнительно расширяет возможности службы каталога и позволяет централизованно управлять всеми ключевыми аспектами безопасности: от учетных записей пользователей до политик защиты конечных устройств», — отметил Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro «Группы Астра».

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«Для эффективной защиты инфраструктуры критически важно, чтобы средства управления безопасностью работали в связке с доменными сервисами. Совместимость Kaspersky Security Center Linux с ALD Pro дает уверенность в том, что импортозамещение может предлагать эффективные решения там, где важна интеграция в управлении ИТ и ИБ инфраструктурами. Администраторы продолжают централизованно управлять политиками безопасности, опираясь на привычную доменную структуру – только теперь полностью соответствующую принципам технологического суверенитета», — сказала Гульназ Рахимова, менеджер по продукту Kaspersky Security Center Linux.

Kaspersky Security Center Linux — комплексное решение для развертывания и управления защитой клиентских устройств с ОС Windows, Linux и мобильных платформ с помощью сервера администрирования на базе Linux. Платформа позволяет устанавливать средства безопасности «Лаборатории Касперского» на устройства в корпоративной сети, удаленно запускать задачи проверки и обновления, а также управлять политиками безопасности.

Служба каталога ALD Pro — корпоративное решение для управления доступом на базе Linux, разработанное как импортонезависимая альтернатива Microsoft Active Directory. Решение обеспечивает централизованное управление учетными записями пользователей, компьютеров и сервисов, а также автоматизацию настройки рабочих станций в домене в соответствии с требованиями информационной безопасности. ALD Pro используется организациями при миграции с Windows на Linux. Служба каталога ALD Pro входит в портфель серверных решений «Группы Астра» наряду с операционной системой Astra Linux Server и менеджером конфигураций ACM.

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