Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183703
ИКТ 14282
Организации 11096
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26267
Персоны 78928
География 2960
Статьи 1561
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2726
Мероприятия 873

Власов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 ОС «МСВСфера» от «Инферит» вошла в портфель решений системного интегратора «Кортис» 1
07.02.2024 Дмитрий Власов, «КОРТИС»: Перевод внутренней сети ЦОДа на новое оборудование можно сравнить с пересадкой сердца 1
15.03.2018 Comparex обеспечила защиту ИТ-систем «Бургер Рус» 1
01.08.2013 BI Partner заключил свой первый контракт на предоставление средств бизнес-аналитики SAP в аренду 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Власов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

SoftwareONE Group 105 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5160 1
SAP SE 5391 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1025 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
BI Partner - БиАй Партнер 36 1
Cisco Systems 5186 1
Yandex - Яндекс 8156 1
Microsoft Corporation 25064 1
Lenovo Group 2324 1
HP Inc. 5728 1
Xerox - The Haloid Company 1147 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 488 1
Merlion iRU - Деловой офис 325 1
Eltex - Предприятие Элтекс 172 1
Qtech - Кьютэк 180 1
Смартсити 2 1
Кортис 3 1
КОРТИС Технологии 1 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 105 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 1
Макслевел - Maxlevel 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3304 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4697 1
Федеральное казначейство России 1845 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12593 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3410 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 118 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71001 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11716 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16751 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6541 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7662 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31392 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30591 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13373 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5118 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1449 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1254 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5835 1
СЭД - Учет договоров 105 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 931 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26689 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13256 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8673 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22132 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22466 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12163 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4205 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 581 1
Моноблок - Monoblock PC 1024 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14443 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10912 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 451 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 423 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 356 1
Kaspersky Security Center - KCS 72 1
Kaspersky Internet Security 468 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 165 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 685 1
Т1 Сервионика - MakeCloud IaaS-сервис 23 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
SAP BO - SAP BusinessObjects BI - Xcelsius 14 1
Microsoft Office 365 970 1
Microsoft Office 3898 1
Microsoft Windows 16147 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1194 1
НКТ - Р7-Офис 446 1
Космодром Байконур 1070 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 217 1
Тиунов Андрей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 153567 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17850 1
Казахстан - Республика 5739 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45085 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7958 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3120 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1614 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2147 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1971 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1665 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1386 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 359 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 158 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 213 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 75 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2494 1
Аренда 2549 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6543 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9810 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2926 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9420 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25469 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5732 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 581 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54047 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14733 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3651 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50421 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31211 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5927 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3120 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1170 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2887 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10486 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1425 1
Металлы - Платина - Platinum 476 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 392 1
TAdviser - Центр выбора технологий 419 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 650 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386276, в очереди разбора - 729981.
Создано именных указателей - 183703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще