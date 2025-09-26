Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183703
ИКТ 14282
Организации 11096
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26267
Персоны 78928
География 2960
Статьи 1561
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2726
Мероприятия 873

Кортис

Кортис

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 38 035 361 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 38 035 361 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 38 035 361 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 ОС «МСВСфера» от «Инферит» вошла в портфель решений системного интегратора «Кортис» 1
07.02.2024 Дмитрий Власов, «КОРТИС»: Перевод внутренней сети ЦОДа на новое оборудование можно сравнить с пересадкой сердца 1
04.02.2016 Elittech поставил оборудование для создания видеостены в Министерстве образования и науки Краснодарского края 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кортис и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5186 1
HP Inc. 5728 1
Eltex - Предприятие Элтекс 172 1
КОРТИС Технологии 1 1
Xerox - The Haloid Company 1147 1
Lenovo Group 2324 1
Merlion iRU - Деловой офис 325 1
Элиттех - Elittech 4 1
Yandex - Яндекс 8156 1
Microsoft Corporation 25064 1
LG Electronics 3657 1
Qtech - Кьютэк 180 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 488 1
Макслевел - Maxlevel 2 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 118 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12593 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1443 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4723 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3410 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13256 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8673 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16751 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 451 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14443 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26689 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 581 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 356 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 423 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12163 1
Моноблок - Monoblock PC 1024 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71001 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 306 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1037 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22466 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6541 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11716 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4205 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10912 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22132 1
НКТ - Р7-Офис 446 1
Космодром Байконур 1070 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1194 1
Microsoft Windows 16147 1
Microsoft Office 3898 1
Microsoft Office 365 970 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 217 1
Власов Дмитрий 4 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1971 2
Казахстан - Республика 5739 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 158 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 75 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 213 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 359 1
Россия - РФ - Российская федерация 153567 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45085 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7958 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1386 1
Россия - Кубань 213 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2147 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1665 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3120 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1614 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17850 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31211 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 392 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10486 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6543 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50421 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5927 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25469 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2887 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3120 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9420 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1425 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1170 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14733 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9810 1
Металлы - Платина - Platinum 476 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54047 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5732 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2926 1
TAdviser - Центр выбора технологий 419 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 650 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386276, в очереди разбора - 729981.
Создано именных указателей - 183703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще