Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кортис
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 38 035 361 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Кортис и организации, системы, технологии, персоны:
|Cisco Systems 5186 1
|HP Inc. 5728 1
|Eltex - Предприятие Элтекс 172 1
|КОРТИС Технологии 1 1
|Xerox - The Haloid Company 1147 1
|Lenovo Group 2324 1
|Merlion iRU - Деловой офис 325 1
|Элиттех - Elittech 4 1
|Yandex - Яндекс 8156 1
|Microsoft Corporation 25064 1
|LG Electronics 3657 1
|Qtech - Кьютэк 180 1
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 488 1
|НКТ - Р7-Офис 446 1
|Космодром Байконур 1070 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1194 1
|Microsoft Windows 16147 1
|Microsoft Office 3898 1
|Microsoft Office 365 970 1
|Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 217 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386276, в очереди разбора - 729981.
Создано именных указателей - 183703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.