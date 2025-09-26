Разделы

ПО Софт
|

ОС «МСВСфера» от «Инферит» вошла в портфель решений системного интегратора «Кортис»

Операционные системы «МСВСфера», разработанные подразделением ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) — «Инферит ОС», вошли в портфель системного интегратора «Кортис». Это позволит интегратору комплексно использовать ОС в своих проектах и усилит импортонезависимость индустрии, что соответствует стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«МСВСфера» — семейство российских операционных систем корпоративного класса Linux, внесенных в реестр отечественного ПО. Отдельные версии сертифицированы ФСТЭК. Есть три редакции «МСВСфера»: для рабочих станций, серверов и хостинг-провайдеров. Это полноценная альтернатива зарубежным пользовательским ОС (Windows, macOS) и системам класса Enterprise Linux.

«МСВСфера АРМ» имеет набор офисных приложений и привычный интерфейс в стиле Windows и macOS на выбор. «МСВСфера Сервер» подходит для высоконагруженных корпоративных инфраструктур, совместима с приложениями и сервисами RHEL, CentOS и другими системами этого семейства.

Перед подписанием соглашения специалисты «Кортис» комплексно протестировали обе операционные системы и проверили их совместимость с ключевыми программными продуктами и оборудованием, входящими в состав АРМ, которые поставляет интегратор.

Результаты испытаний подтвердили полную совместимость ОС «МСВСфера» с ПО Dr.Web, «Р-7 Офис», Rinel Lingo, ПК и периферией Nerpa, МФУ Pantum и «Катюша». Теперь разные редакции системы могут комплексно использоваться в проектах «Кортис».

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной
Цифровизация

«Мы рады расширять возможности наших решений за счет партнерства с такими ведущими российскими разработчиками как “Инферит ОС” и предлагать клиентам современные и надежные ИТ-продукты. ОС “МСВСфера” отвечает этим критериям и готова к использованию в масштабных проектах», — сказал Дмитрий Власов, генеральный директор ООО «Кортис».

«Сотрудничество “Кортис” и “Инферит ОС” отражает ключевой тренд российского ИТ-рынка — переход к отечественным решениям для формирования независимой инфраструктуры. “МСВСфера” — полноценная альтернатива зарубежным ОС, и это напрямую соответствует запросам бизнеса и государства», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

Слишком сырое, очень дорогое. Названы причины, почему российские компании не хотят переходить на отечественное ПО. Опрос

Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать

Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще