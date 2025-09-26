ОС «МСВСфера» от «Инферит» вошла в портфель решений системного интегратора «Кортис»

Операционные системы «МСВСфера», разработанные подразделением ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) — «Инферит ОС», вошли в портфель системного интегратора «Кортис». Это позволит интегратору комплексно использовать ОС в своих проектах и усилит импортонезависимость индустрии, что соответствует стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«МСВСфера» — семейство российских операционных систем корпоративного класса Linux, внесенных в реестр отечественного ПО. Отдельные версии сертифицированы ФСТЭК. Есть три редакции «МСВСфера»: для рабочих станций, серверов и хостинг-провайдеров. Это полноценная альтернатива зарубежным пользовательским ОС (Windows, macOS) и системам класса Enterprise Linux.

«МСВСфера АРМ» имеет набор офисных приложений и привычный интерфейс в стиле Windows и macOS на выбор. «МСВСфера Сервер» подходит для высоконагруженных корпоративных инфраструктур, совместима с приложениями и сервисами RHEL, CentOS и другими системами этого семейства.

Перед подписанием соглашения специалисты «Кортис» комплексно протестировали обе операционные системы и проверили их совместимость с ключевыми программными продуктами и оборудованием, входящими в состав АРМ, которые поставляет интегратор.

Результаты испытаний подтвердили полную совместимость ОС «МСВСфера» с ПО Dr.Web, «Р-7 Офис», Rinel Lingo, ПК и периферией Nerpa, МФУ Pantum и «Катюша». Теперь разные редакции системы могут комплексно использоваться в проектах «Кортис».

«Мы рады расширять возможности наших решений за счет партнерства с такими ведущими российскими разработчиками как “Инферит ОС” и предлагать клиентам современные и надежные ИТ-продукты. ОС “МСВСфера” отвечает этим критериям и готова к использованию в масштабных проектах», — сказал Дмитрий Власов, генеральный директор ООО «Кортис».

«Сотрудничество “Кортис” и “Инферит ОС” отражает ключевой тренд российского ИТ-рынка — переход к отечественным решениям для формирования независимой инфраструктуры. “МСВСфера” — полноценная альтернатива зарубежным ОС, и это напрямую соответствует запросам бизнеса и государства», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).