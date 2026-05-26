Разделы

Цифровизация Внедрения
|

SberDevices повысил прозрачность ИТ-инфраструктуры с помощью Naumen ITAM

Компания SberDevices внедрила систему учета и управления ИТ-активами на базе Naumen ITAM. В компании появилась единая платформа для контроля аппаратных и программных ресурсов, что помогло автоматизировать ключевые процессы, повысить прозрачность инфраструктуры и сократить операционную нагрузку на ИТ-службы. Планирование закупок стало более предсказуемым, а управление активами — централизованным и менее трудозатратным. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

SberDevices (ООО «СалютДевайсы») — ИT-компания полного цикла, разрабатывающая умные устройства и цифровые сервисы для потребителей и бизнеса. В условиях распределенной инфраструктуры и роста количества ИТ-активов компания столкнулась с типичными для быстро развивающегося бизнеса ограничениями: отсутствием единой картины по активам, разрозненными системами учета и высокой долей ручных операций. До старта проекта учет велся в разных контурах и инструментах, включая Excel, что не позволяло отслеживать жизненный цикл активов, контролировать использование лицензий и планировать закупки. Также отсутствовали инструменты для агрегации потребностей в ПО, финансовой оценки заявок и контроля закрепления оборудования за сотрудниками.

Проект направлен на объединение разрозненных данных в единую систему, нормализацию информации об ИТ-активах и построение сквозных процессов управления их жизненным циклом. Решение реализовано на базе платформы Naumen ITAM с использованием всех возможностей low-code платформы Naumen SMP. Автоматизированы ключевые процессы управления ИТ-активами: учет и выдача оборудования, управление лицензиями, планирование закупок, инвентаризация и возврат техники. Также реализованы уведомления о завершении лицензионных периодов и механизмы работы со свободными активами.

Особое внимание было уделено качеству и консолидации данных. В системе настроена интеграция с Active Directory с учетом кастомной структуры заказчика, а также регулярная загрузка данных об устройствах и установленном ПО из Kaspersky Security Center с механизмами дедупликации и нормализации. Дополнительно организован импорт данных через универсальные шаблоны Excel.

Проект реализован в сжатые сроки и при активном участии команды заказчика, что позволило детально проработать требования и обеспечить быстрый переход к работе с реальными данными. По итогам внедрения в системе ведется учет более 1700 единиц оборудования, автоматизирована инвентаризация более 800 АРМ и более 159 тыс. установок программного обеспечения, а также управление лицензиями с общим объемом более 3200 лицензий.

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями
Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями Цифровизация

Компания получила централизованный контроль над ИТ-активами и их жизненным циклом — от закупки до списания. Повысилась прозрачность использования оборудования и программного обеспечения, снизились риски потери активов и нарушений лицензионной политики. Внедрение Naumen ITAM позволило перейти к обоснованному управлению лицензиями: появилась прозрачность фактического использования ПО, улучшилось планирование закупок и повысилась точность бюджетирования. Консолидация данных и автоматизация процессов сделали закупки более предсказуемыми и управляемыми. Дополнительно автоматизация ключевых операций позволила существенно снизить операционную нагрузку на ИТ-службы: была исключена значительная часть ручного учета, внедрены уведомления и автоматизированы процессы выдачи и возврата оборудования.

«Ранее учет ИТ-активов был разрозненным и во многом ручным, что ограничивало возможности контроля и планирования. Внедрение Naumen ITAM позволило нам перейти к управляемой модели: мы получили единую достоверную картину активов, прозрачность использования лицензий и инструмент для обоснованного планирования закупок. Это напрямую влияет на эффективность расходов и качество управленческих решений в ИТ», — отметила Светлана Лахман, руководитель направления, Центр облачных процессов и инструментов SberDevices.

«В подобных проектах ключевую ценность дает не только автоматизация, а возможность связать данные об активах с управленческими решениями. В случае SberDevices удалось выстроить сквозные процессы — от учета и инвентаризации до планирования и контроля затрат, что повышает зрелость ИТ-функции в целом», — сказал Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов, Naumen.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux

Иван Замятин, «Инферит Безопасность»: Прилет дешевых беспилотников по дорогим объектам приводит к потере миллиардов рублей

Нейросети Сбербанка и «Яндекса» получат гарантированный спрос госзаказчиков

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

В России создана платформа идентификации БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290