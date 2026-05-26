SberDevices повысил прозрачность ИТ-инфраструктуры с помощью Naumen ITAM

Компания SberDevices внедрила систему учета и управления ИТ-активами на базе Naumen ITAM. В компании появилась единая платформа для контроля аппаратных и программных ресурсов, что помогло автоматизировать ключевые процессы, повысить прозрачность инфраструктуры и сократить операционную нагрузку на ИТ-службы. Планирование закупок стало более предсказуемым, а управление активами — централизованным и менее трудозатратным. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

SberDevices (ООО «СалютДевайсы») — ИT-компания полного цикла, разрабатывающая умные устройства и цифровые сервисы для потребителей и бизнеса. В условиях распределенной инфраструктуры и роста количества ИТ-активов компания столкнулась с типичными для быстро развивающегося бизнеса ограничениями: отсутствием единой картины по активам, разрозненными системами учета и высокой долей ручных операций. До старта проекта учет велся в разных контурах и инструментах, включая Excel, что не позволяло отслеживать жизненный цикл активов, контролировать использование лицензий и планировать закупки. Также отсутствовали инструменты для агрегации потребностей в ПО, финансовой оценки заявок и контроля закрепления оборудования за сотрудниками.

Проект направлен на объединение разрозненных данных в единую систему, нормализацию информации об ИТ-активах и построение сквозных процессов управления их жизненным циклом. Решение реализовано на базе платформы Naumen ITAM с использованием всех возможностей low-code платформы Naumen SMP. Автоматизированы ключевые процессы управления ИТ-активами: учет и выдача оборудования, управление лицензиями, планирование закупок, инвентаризация и возврат техники. Также реализованы уведомления о завершении лицензионных периодов и механизмы работы со свободными активами.

Особое внимание было уделено качеству и консолидации данных. В системе настроена интеграция с Active Directory с учетом кастомной структуры заказчика, а также регулярная загрузка данных об устройствах и установленном ПО из Kaspersky Security Center с механизмами дедупликации и нормализации. Дополнительно организован импорт данных через универсальные шаблоны Excel.

Проект реализован в сжатые сроки и при активном участии команды заказчика, что позволило детально проработать требования и обеспечить быстрый переход к работе с реальными данными. По итогам внедрения в системе ведется учет более 1700 единиц оборудования, автоматизирована инвентаризация более 800 АРМ и более 159 тыс. установок программного обеспечения, а также управление лицензиями с общим объемом более 3200 лицензий.

Компания получила централизованный контроль над ИТ-активами и их жизненным циклом — от закупки до списания. Повысилась прозрачность использования оборудования и программного обеспечения, снизились риски потери активов и нарушений лицензионной политики. Внедрение Naumen ITAM позволило перейти к обоснованному управлению лицензиями: появилась прозрачность фактического использования ПО, улучшилось планирование закупок и повысилась точность бюджетирования. Консолидация данных и автоматизация процессов сделали закупки более предсказуемыми и управляемыми. Дополнительно автоматизация ключевых операций позволила существенно снизить операционную нагрузку на ИТ-службы: была исключена значительная часть ручного учета, внедрены уведомления и автоматизированы процессы выдачи и возврата оборудования.

«Ранее учет ИТ-активов был разрозненным и во многом ручным, что ограничивало возможности контроля и планирования. Внедрение Naumen ITAM позволило нам перейти к управляемой модели: мы получили единую достоверную картину активов, прозрачность использования лицензий и инструмент для обоснованного планирования закупок. Это напрямую влияет на эффективность расходов и качество управленческих решений в ИТ», — отметила Светлана Лахман, руководитель направления, Центр облачных процессов и инструментов SberDevices.

«В подобных проектах ключевую ценность дает не только автоматизация, а возможность связать данные об активах с управленческими решениями. В случае SberDevices удалось выстроить сквозные процессы — от учета и инвентаризации до планирования и контроля затрат, что повышает зрелость ИТ-функции в целом», — сказал Никита Кардашин, руководитель практики комплексной цифровизации процессов, Naumen.