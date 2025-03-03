«Телеком биржа» предложила рынку услуги аутСОРМинга

Российский ИТ-интегратор «Телеком биржа» запустил новую услугу — аутСОРМинг. Услуга представляет собой комплексное решение по передаче функции реализации технических мероприятий в области СОРМ «Телеком бирже». Об этом CNews сообщили представители «Телеком биржи».

СОРМ (система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий) — комплекс программно-аппаратных средств, предназначенный для перехвата, хранения и предоставления правоохранительным органам информации о пользователях и их трафике.

Услуга аутСОРМинг позволяет подключиться к системе СОРМ «Телеком биржи» и использовать ее возможности для реализации мероприятий без необходимости инвестирования в дорогостоящее оборудование и софт.

В частности, операторы связи, воспользовавшись решением компании, смогут обеспечить выполнение требований приказов Министерства связи и массовых коммуникаций России от 16 апреля 2014 г. № 83 и от 29 октября 2018 г. № 573, а также Федерального закона № 374-ФЗ. Субъекты ОРИ (организаторы распространения информации, к которым относятся соцсети и сайты знакомств, сервисы электронной почты, интернет-форумы, информационные порталы и т.д.) с помощью услуги аутСОРМинга смогут обеспечить выполнение приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Росстт от 29 октября 2018 г. № 571. Кроме того, услуга аутСОРМинг позволить выполнить требования нормативных актов к обеспечению использования СОРМ хостинг-провайдерами и владельцами автономных систем.

Услуга оказывается в двух регионах - Москва и Московская область.

«Компания “Телеком биржа” существует на рынке более 14 лет и обладает глубокой экспертизой в области реализации решений СОРМ, в том числе в части разработки схем внедрения СОРМ для согласования с ФСБ, прохождения испытаний и ввода в эксплуатацию, — сказал директор по продажам «Телеком биржи» Василий Полькин. — АутСОРМинг позволяет не только избежать капитальных затрат на приобретение оборудования, но и существенно упростить внедрение решения».