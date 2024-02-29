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«Телеком биржа» представит расширенный спектр услуг на конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024»

20 марта на конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» директор по продажам «Телеком биржи» Василий Полькин поделится опытом адаптации компании к рыночным изменениям 2022-2023 годов.

Эксперт расскажет о преобразовании «Телеком биржи» из классического провайдера в многофункционального интегратора, расширяющего ассортимент предлагаемых услуг в таких направлениях как связь, информационная безопасность, облачные решения и системная интеграция, а также проанализирует изменения в спросе и представит современные типы заказчиков и поставщиков услуг.

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«На российском рынке можно выделить три типа клиентов: “автономные”, “делегирующие” и “гибридные”. Первые предпочитают целиком внутреннюю инфраструктуру, “делегирующие” выбирают сервисную модель обслуживания на основе аутсорсинга, а “гибридные” сочетают оба подхода, оставляя критически важную ИТ-инфраструктуру внутри и вынося на внешнее обслуживание остальные функции», — объясняет Василий Полькин.

В докладе будут рассмотрены новые сервисы «Телеком биржи», отвечающие последним трендам: в сфере услуг на основе сервисной модели представлены Шифрование по ГОСТ, WAF (Web Application Firewall), NGFW (Next-Generation Firewall), SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network). В части развития внутренней инфраструктуры — услуги по строительству собственной оптической сети, установка ПАК Servicepipe DosGate, организация частных облаков.

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