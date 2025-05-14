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Васин Вячеслав
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
|Атакованы российские авиа- и транспортные компании и онлайн-магазины. Число кибератак выросло на 40% 1
|28.05.2018
|«Роскачество» обнаружило небезопасные мобильные приложения для поиска работы 1
Васин Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Лоевский Илья 13 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 1
|Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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