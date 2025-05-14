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Васин Вячеслав


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Атакованы российские авиа- и транспортные компании и онлайн-магазины. Число кибератак выросло на 40% 1
28.05.2018 «Роскачество» обнаружило небезопасные мобильные приложения для поиска работы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Васин Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

WebmonitorX - Вебмониторэкс 16 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 643 1
Apple Inc 12256 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 77 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 986 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 500 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
Superjob - Суперджоб 593 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 1
Зарплата.ру 22 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2809 1
Роскачество - Российская система качества 38 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6976 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4362 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12970 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7972 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1226 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11484 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4669 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 923 1
Google Android 14230 1
Apple iOS 7948 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 119 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 109 1
Карьерист.ру 4 1
Лоевский Илья 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1559 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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