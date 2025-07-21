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«Телеком биржа» начала строить сеть на российском волоконно-оптическом кабеле

«Телеком биржа» перешла на использование волоконно-оптических кабелей российского производства при строительстве сети. Речь про решения компании «Интегра Кабельные Системы», бренд «Интегра кабель». На данный момент с использованием отечественных кабелей построено уже более 200 км оптической сети. Об этом CNews сообщили представители «Tелеком биржи».

Ранее для строительства трасс и магистралей использовалось японское волокно Fujikura, а кабель изготавливался российской компанией МКФ. С конца 2024 г. для новых проектов «Телеком биржа» полностью перешла на российский волоконно-оптический кабель производства компании «Интегра Кабельные Системы» с использованием российского оптоволокна.

Российское решение по техническим параметрам сопоставимо с японским аналогом. В частности, коэффициент естественного затухания линии составляет 0,18 дБ/км, а емкость — от 144 до 576 волокон, что обеспечивает высокую пропускную способность и стабильную работу сети.

«Работа по модернизации инфраструктуры и освоению новых территорий ведется архитекторами сети ежедневно. Поэтому переход на российские кабели стал логичным шагом в связи с уходом с рынка японских вендоров и общей тенденции на усиление отечественных производителей в области связи. Поставка японского волокна занимала более 90 календарных дней. Переход на отечественные разработки позволил снизить средний срок ожидания до 35-40 календарных дней, что заметно ускорило сроки реализации проектов», — сказала директор по развитию и эксплуатации услуг связи ИТ-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова.

«Весь реализуемый кабель соответствует международным стандартам. Контролю качества подлежит каждый выпускаемый волоконно-оптический кабель на всех этапах производства, а также перед отправкой его потребителю или на склад. Это гарантирует высокое качество выпускаемой продукции и достойную конкурентоспособность на рынке», — сказала генеральный директор компании «Интегра Кабельные Системы» Татьяна-Альбина Чорная.

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Цифровизация

Оптическая сеть «Tелеком биржи» проходит по наиболее защищенным средам Москвытелефонным канализациям АО «Москоллектор» и ПАО МГТС, ПАО «Ростелеком», ГБУ «Гормост», а также по частным канализациям. Средняя протяженность достройки сети до конечного объекта в Москве составляет 300 м. На текущий момент «Tелеком биржа» присутствует в 51 ЦОДе, а количество подключенных объектов составляет порядка 650.

Во все ЦОДы «Телеком биржа» заходит минимум двумя разнесенными кабелями. Маршруты между ЦОДами также построены с обязательным географическим разнесением. Это исключает риск одновременного выхода из строя нескольких каналов связи из-за локального происшествия (авария, земляные работы и пр.). Кроме того, «Телеком биржа» предлагает клиентам несколько вариантов резервирования каналов связи.

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