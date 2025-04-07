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Денщиков Дмитрий
|07.04.2025
|Антивирусы для трусов и слабаков. В половине крупных российских компаний нет никаких средств защиты от хакеров 1
|07.10.2024
|Облачные сервисы становятся ключевым элементом безопасности корпоративной инфраструктуры 2
Денщиков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 47 1
|Телеком Биржа 25 1
|Comindware - Колловэар 160 1
|Ланит - Artezio - Артезио 82 1
|Softline - Инферит - Инферит Облако 55 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11883 1
|Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 261 1
|Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 73 1
|Плуготаренко Сергей 84 1
|Мантуров Максим 11 1
|Хлебунов Михаил 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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