«Телеком биржа» запустила услугу организации СОРМ для ОРИ

ИТ-интегратор «Телеком биржа» начал предлагать решение для реализации систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) на платформах организаторов распространения информации в интернете (ОРИ) и владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы. ПАК и ПО, входящее в его состав, зарегистрированы в Едином реестре российских программ Минцифры.

В реестр ОРИ включены соцсети, видеохостинги, электронные почты, файловые хранилища, мессенджеры и все интернет-сервисы с клиентским обслуживанием. ОРИ должны сохранять информацию о фактах передачи сообщений своими пользователями в течение года, а само содержание этих сообщений, в том числе тексты, фотографии и аудиозаписи, — на протяжении полугода.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

В случае «Телеком биржи» решение СОРМ для ОРИ организовано как сервис, размещаемый в центре обработки данных (ЦОД) для выполнения организационных и технических мероприятий по защите персональных данных пользователей в соответствии с регуляторными требованиями, и интегрируемый с информационными системами заказчика.

«К ОРИ сейчас относится огромное число компаний, по сути все ресурсы, где реализована возможность оставлять комментарии или общаться между собой. Если закупать СОРМ как услугу, бизнес может значительно сэкономить на капитальных затратах на приобретение СОРМ как отдельного ПАК или лицензии на программный модуль для установки в собственную инфраструктуру. Более того, мало просто поставить оборудование, нужно также организовать каналы связи, настроить интеграции и т.д. “Телеком биржа”, в свою очередь, полностью берет запуск СОРМ на себя и гарантирует работоспособность системы в соответствии с заключенным SLA», — сказал директор направления облачных сервисов ИТ-интегратора «Телеком биржа» Дмитрий Денщиков.

