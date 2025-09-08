«Телеком биржа» автоматизировала биллинг и провижининг облачных услуг через BillogicPlatform компании «Инферит»

Российский ИТ-венор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявил о сотрудничестве с ИТ-интегратором «Телеком биржа», который выбрал решение BillogicPlatform, разработанное подразделением «Инферит Биллинг», для управления подписками своих клиентов на облачную инфраструктуру.

Одно из основных направлений деятельности «Телеком биржи» — предоставление облачных сервисов, а именно IaaS (Infrastructure as a Service), IaaS+ (VDI, Kubernetes), SaaS (Software as a Service). Облачные сервисы продаются по модели pay-as-you-go, при которой клиент оплачивает только фактически потребленный объем услуг. Для расчета стоимости потребления и автоматизации предоставления облачных сервисов «Телеком биржи» выбрала биллинговую платформу BillogicPlatform от «Инферит».

«Нам требовалось решение, которое можно было бы интегрировать с нашим облаком. Задача заключалась в предоставлении клиентам данных по потреблению в режиме онлайн, а также в автоматизации провижининга подписок. Биллинговая платформа позволила организовать личный кабинет для наших клиентов в стиле нашего бренда для контроля текущих подписок и заказа новых, а также автоматизировать расчет потребления и выставление счетов. Уже сейчас мы видим результат внедрения решения — уменьшение числа ручных процессов, хотя мы пока используем не все его возможности. Также важным моментом для нас является размещение биллинговой платформы на нашей инфраструктуре», — сказал Дмитрий Денщиков, директор направления облачных сервисов ИТ-интегратора «Телеком биржа».

«Сотрудничество с “Телеком биржей” началось с пилота, в рамках которого заказчик протестировал интеграцию платформы со своим облаком. Далее в платформу было переведено небольшое число коммерческих подписок для тестирования биллинга и возможностей продукта. Такой подход позвонил нашему заказчику принять осознанное решение об использовании биллинговой платформы и ее дальнейшем внедрении в бизнес-процессы компании. Мы рады, что это решение стало положительным», — отметила Ирина Кузнецова, директор продукта BillogicPlatform (решение «Инферит», кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Платформа для автоматизации подписочного бизнеса BillogicPlatform предназначена для разработчиков ПО, производителей и дистрибуторов цифровых услуг, облачных провайдеров, корпоративных агрегаторов услуг, а также B2B- и B2C- подписочных онлайн-сервисов. BillogicPlatform представляет собой комплексное решение, автоматизирующее все аспекты подписочной модели: от провижининга и биллинга до управления партнерскими продажами и предоставления white-label личных кабинетов для конечных клиентов. Это полностью российское решение с вариантами поставки SaaS и On-Premise.