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Тур Дмитрий



03.04.2025 Власти хотят приплачивать операторам за развитие сотовой связи вдоль автодорог 1
31.10.2024 Более 236 млрд руб. ежегодно теряет российский бизнес из-за от спам-звонков и немаркированных вызовов 1
28.10.2021 Утвержден новый порядок регистрации радиоэлектронных средств 1
25.10.2021 Операторы просят власти запретить в России бытовые усилители сотовых сетей 1
25.09.2015 Минкомсвязи России представила основные направления деятельности в области радиочастотного спектра на 2015 г. 1
12.12.2012 Uniteller подключила интернет-эквайринг для «Почты Деда Мороза» 1
06.12.2012 Uniteller подключил интернет-эквайринг для благотворительного фонда «Созидание» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Тур Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12984 2
МегаФон 9105 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2934 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 450 1
Почта России ПАО 2137 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11872 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6018 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 680 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2786 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20903 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28112 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1546 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1501 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1196 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1194 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9829 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5120 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7716 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3998 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24748 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм 229 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8573 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11578 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 648 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5183 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 1
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 180 1
УУС - Универсальные услуги связи 323 1
Репитер - Repeater - физическое устройство, повторяющее входящий сигнал 65 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3558 1
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 61 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1676 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8452 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7016 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12139 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 377 1
Яндекс.Маркет 984 1
Свириденко Антон 1 1
Мысев Максим 2 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Зудин Константин 1 1
Федюкин Юрий 9 1
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Медведев Дмитрий 1656 1
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Россия - СЗФО - Вологодская область - Великий Устюг 41 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7599 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2961 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51901 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6254 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1589 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4725 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8147 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 501 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1769 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7713 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 128 1
Известия ИД 641 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 713 1
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