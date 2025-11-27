Получите все материалы CNews по ключевому слову
Скороходова Вероника
СОБЫТИЯ
|27.11.2025
|В России рухнули продажи книг по информатике, вычислительной технике и эзотерике 1
|21.08.2025
|Россияне спасены. В стране стали массово появляться маленькие интернет-провайдеры. Ждать подключения неделями больше не надо 1
Скороходова Вероника и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10289 1
|МегаФон 9860 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14136 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9184 1
