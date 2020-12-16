Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки

Zecurion и Infosecurity (входит в ГК Softline) создали новый сервис по предотвращению утечек информации на базе DLP-системы Zecurion — INFOSECURITY TRACKER. Поставщики услуги берут на себя весь цикл работ по подготовке заказчика к внедрению DLP-системы: от классификации корпоративной информации до установки и настройки DLP-системы.

С переходом на удалённый режим работы большинство компаний озадачилось вопросом контроля деятельности сотрудников и обеспечения должного уровня безопасности конфиденциальной информации. Перед организациями возникла проблема выбора соответствующего программного обеспечения. Однако, для эффективного решения данной задачи покупки лицензий недостаточно — необходимо также грамотно выстроить процессы работы с ним.

Для этого Zecurion совместно с Infosecurity разработал специальную подписку INFOSECURITY TRACKER, призванную значительно упростить весь процесс работы заказчиков с системой Zecurion DLP для предотвращения утечек конфиденциальной информации. Новый сервис будет максимально полезен компаниям, которые впервые задумались об обеспечении контроля над информационными потоками и защите от внутренних угроз. Подписка позволяет избавить заказчика от сложности самостоятельной закупки лицензий, поиска интегратора для внедрения решения, выделения серверных мощностей, а главное – самостоятельного выявления инцидентов и ежедневной актуализации правил контроля.

В настоящий момент для заказчиков доступно 2 варианта подписки, которые базируются на решении Zecurion DLP:

TRACKER DATA —выявляет риски потенциальной утечки конфиденциальной информации. Заказчик не только получит информацию о наиболее критичных сведениях в организации, но и полноценные возможности по их контролю. Кроме того, в рамках пакета эксперты Infosecurity помогут оформить всю необходимую документацию: внедрить режим коммерческой тайны и обеспечить её контроль.

TRACKER PRO —включает весь функционал TRACKER DATA, а также позволяет анализировать деятельность сотрудников на их рабочих местах, работать с группами особого контроля, реагировать в режиме реального времени на потенциальные риски и получать аналитику на базе архива собранных ранее данных.

В результате заказчик получает полноценную DLP-систему с полным сопровождением проекта экспертами Infosecurity с многолетним опытом по анализу и защите от внутренних угроз. Сервис предоставляется по подписке с фиксированной ежемесячной стоимостью в зависимости от количества подключаемых рабочих мест. В случае необходимости есть возможность масштабировать подписку до 1 000 рабочих мест.

«Как разработчик комплексной DLP-системы мы заинтересованы в том, чтобы наши заказчики получали максимум от её использования с минимальными трудозатратами. Поэтому мы совестно с Infosecurity создали специальный сервис, который одинаково эффективно сможет защитить компании от 50 до 1 000 пользователей. Адаптивная архитектура Zecurion DLP и компетенции Infosecurity в области информационной безопасности делают наше предложение сверхпривлекательным как в технологическом плане, так и с экономической точки зрения», — говорит Станислав Смольный, заместитель коммерческого директора Zecurion.

«Мы рады предложить заказчикам новый сервис, который не имеет аналогов на российском рынке. Всего одна подписка объединяет в себе все ключевые элементы, необходимые для качественной работы DLP: ПО, внедрение и настройка решения, аналитика инцидентов, жесткие SLA и многое другое. В это непростое время мы хотим помочь заказчикам максимально эффективно использовать денежные средства, выделяемые на информационную безопасность», – подводит итоги Анна Попова, руководитель блока систем предотвращения утечки информации Infosecurity.