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Алтайхимпром Алтайский Химпром имени Верещагина

СОБЫТИЯ

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05.06.2026 МТС прокачала сеть в Яровом к началу туристического сезона 1
18.07.2024 МТС «прокачала» интернет для отдыхающих на озере Яровое в Алтайском крае 1
30.03.2009 В Москве прошел форум-выставка «Госзаказ-2009» 1
03.09.2002 Иркутскэнерго: в большинстве регионов Сибири безопасность находится на нуле 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Алтайхимпром и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15401 2
Микротест 284 1
ДиалогНаука 269 1
БИТ НПП - Безопасные информационные технологии НПП 7 1
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5517 1
Комфакс 1 1
Aladdin Software Security R.D. 118 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 560 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 335 1
Меланжист Алтая БМК - Барнаульский меланжевый комбинат 1 1
Автодизель - ЯМЗ - Ярославский моторный завод 12 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
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Эвалар - Evalar 3 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 27 1
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Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1963 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4278 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6266 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4914 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3513 1
МТС Big Data 321 1
Stellantis - Fiat Ducato 4 1
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Россия - РФ - Российская федерация 163510 2
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Россия - СФО - Кемеровская область 1042 2
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3297 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1450 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2212 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1498 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19285 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3390 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2772 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7324 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5664 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21227 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4911 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1108 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6037 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1571 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11113 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1259 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6530 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 943 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52715 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12109 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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