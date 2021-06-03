ЦРПТ и X5 Group будут сотрудничать в сфере маркировки товаров

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), оператор системы цифровой маркировки в России, и российская продуктовая розничная компания X5 Group заключили соглашение о сотрудничестве. Подписанный сторонами документ предполагает совместную работу в сфере маркировки товаров для защиты интересов потребителей.

Сотрудничество предполагает обмен опытом для создания оптимальных путей интеграции маркировки, обмен рекомендациям и аналитикой по теме маркировки товаров средствами идентификации, пилотирование проектов в отельных категориях товаров. Предполагается также изучить возможности использования систем идентификации товаров для оптимизации бизнес-процессов в магазинах, в частности для автоматизации контроля за сроком годности.

Генеральный директор X5 Group Игорь Шехтерман сказал: «Х5 была одной из первых компаний, продавших маркированную продукцию конечному потребителю – это была пачка сигарет в 2018 г. Сегодня такие товары каждый день реализуются в наших магазинах, где уже представлено три категории маркированной продукции – табак, обувь и текстиль. По мере расширения системы маркировки мы также подключаем новые категории. Буквально на днях запустили работу с молочной продукцией. Мы рады делиться нашим опытом с теми, кто только подключается к этой системе. Уверен, что наше сотрудничество с ЦРПТ позволит сделать процесс идентификации товаров более упорядоченным и эффективным инструментом для бизнеса и потребителей».

Михаил Дубин, председатель совета директоров ЦРПТ, сказал: «Система маркировки – не просто инструмент контроля и борьбы с нелегальным рынком, но и защиты потребителей от некачественных товаров. Маркировка формирует цифровое досье на каждый продукт и позволяет в режиме “здесь и сейчас” рассказать о нем покупателю. Таким образом, система дает гарантии легальности и безопасности продукции, представленной на рынке. Учитывая, что список товарных групп, в которых внедряется маркировка, постоянно расширяется, сотрудничество с X5 Group позволит проводить эту работу наиболее эффективно».