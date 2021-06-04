ЦРПТ и правительство Ростовской области подписали соглашение о развитии маркировки молочной продукции

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и правительство Ростовской области будут сотрудничать в части подготовки предприятий региона к маркировке молочной продукции. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

В соответствии с соглашением, стороны будут проводить комплексную подготовку предприятий Ростовской области к введению маркировки. Соглашение предусматривает проведение обучающих семинаров по выпуску и обороту молочной продукции, разработку информационных материалов, оказание технической поддержки и консультаций участникам оборота, а также другие формы сотрудничества, направленные на содействие внедрению и развитию проектов по цифровой маркировке и прослеживаемости молочной продукции.

Председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин сказал: «Маркировка молочной продукции началась 1 июня и будет проходить в несколько этапов. Мы уже провели большую работу по обучению и информированию участников оборота, с компаниями взаимодействуют региональные и персональные менеджеры, работают штабы. Ростовская область – первый регион, с которым ЦРПТ подписал соглашение. Местные власти проявляют высокую активность и прилагают все усилия, чтобы помочь бизнесу. Консолидация с регионом позволит усилить это взаимодействие и сделать процесс внедрения маркировки понятным и комфортным для предприятий области».

Заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов сказал: «Сотрудничество в рамках заключенного соглашения позволит обеспечить стабильную работу молокоперерабатывающих предприятий Дона в условиях цифровой маркировки. Также, благодаря маркировке, потребители будут защищены от контрафактной продукции. По специальному коду они смогут проверить товар и сообщить о нарушении, используя специальные приложения на смартфонах».