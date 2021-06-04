Спецпроекты

Бизнес
|

ЦРПТ и правительство Ростовской области подписали соглашение о развитии маркировки молочной продукции

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и правительство Ростовской области будут сотрудничать в части подготовки предприятий региона к маркировке молочной продукции. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

В соответствии с соглашением, стороны будут проводить комплексную подготовку предприятий Ростовской области к введению маркировки. Соглашение предусматривает проведение обучающих семинаров по выпуску и обороту молочной продукции, разработку информационных материалов, оказание технической поддержки и консультаций участникам оборота, а также другие формы сотрудничества, направленные на содействие внедрению и развитию проектов по цифровой маркировке и прослеживаемости молочной продукции.

Председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин сказал: «Маркировка молочной продукции началась 1 июня и будет проходить в несколько этапов. Мы уже провели большую работу по обучению и информированию участников оборота, с компаниями взаимодействуют региональные и персональные менеджеры, работают штабы. Ростовская область – первый регион, с которым ЦРПТ подписал соглашение. Местные власти проявляют высокую активность и прилагают все усилия, чтобы помочь бизнесу. Консолидация с регионом позволит усилить это взаимодействие и сделать процесс внедрения маркировки понятным и комфортным для предприятий области».

Заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов сказал: «Сотрудничество в рамках заключенного соглашения позволит обеспечить стабильную работу молокоперерабатывающих предприятий Дона в условиях цифровой маркировки. Также, благодаря маркировке, потребители будут защищены от контрафактной продукции. По специальному коду они смогут проверить товар и сообщить о нарушении, используя специальные приложения на смартфонах».

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти сговорились с «Билайном», МТС, «Мегафоном» и Tele2 вместе убить телефонный спам

«Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» будут строить 5G без МТС

Российский монопольный строитель поездов для метро внедрит «1С» 50 тыс. работников

Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку

«Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России

Акционеры Mail.ru и «Авито» купили крупнейший в мире форум для программистов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни

Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый научный эксперимент — аккумуляторы из цемента

Оптические антенны превращают любое тепло в энергию — подзарядиться можно даже от горячей плиты

Важный шаг в нейроморфных вычислениях: новый материал сам создает нейроны и синапсы для компьютеров
Показать еще