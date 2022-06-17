«Росэлектроника» станет участником эксперимента по маркировке радиоэлектроники

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» готов стать участником эксперимента по маркировке радиоэлектронной продукции, который планируется запустить в России с 1 июля 2022 г. Соответствующее соглашение было подписано сегодня на полях Петербургского международного экономического форума между компанией и Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператором системы маркировки «Честный знак».

Подписи под документом поставили Председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин и генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

«Мы рады, что уже сейчас, еще до старта эксперимента мы обзавелись надежным партнером, совместно с которым мы сможем стандартизировать возможные подходы к контролю оборота ряда видов радиоэлектронной продукции. Масштаб «Росэлектроники» позволяет максимально охватить все виды радиоэлектронной продукции, которая сейчас предполагается к маркировке», – сказал председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

В ходе сотрудничества стороны планируют совместно определить наиболее подходящие технологии для внедрения маркировки радиоэлектронной продукции, наладить информационный обмен, провести тестирование возможностей нанесения средств идентификации на отдельные виды радиоэлектронной продукции и состава содержащейся в них информации, а также определение оптимальных способов маркировки. Будет отработано взаимодействие с производителями, импортерами отдельных видов радиоэлектронной продукции, организациями оптовой и розничной торговли.

«Опыт ЦРПТ показывает, что внедрение системы маркировки позволяет создать открытую конкурентную среду для развития различных отраслей экономики. Имея значительные компетенции в области разработки и производства радиоэлектроники, мы готовы оказать необходимую методологическую помощь в проведении эксперимента и принять участие в формировании подходов к контролю оборота радиоэлектронной продукции», – сказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

Эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции планируется начать в России с 1 июля 2022 г. Он продлится до 31 августа 2023 г. На первом этапе маркировать планируется различное осветительное оборудование. Участие в эксперименте для компаний добровольное. Как сообщал Минпромторг России, решения о введении обязательной маркировки по данной товарной группе будут приняты не ранее 31 августа 2023 г. и только после диалога с бизнес-сообществом.

Лицевую биометрию в России ожидает стремительный рост Импортозамещение

Оператором эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий, координировать процесс будет Минпромторг. Система будет интегрирована с данными ФТС, ФНС, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной службы по аккредитации.

***

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.