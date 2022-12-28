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«Мегафон» купил ИТ-компанию, созданную своим бывшим топ-менеджером

«Мегафон» приобрел компанию oneFactor, специализирующуюся на разработке аналитических платформ на базе искусственного интеллекта. Компания была основана бывшим топ-менеджером Михаилом Дубиным, ее владельцем был собственник «Мегафона» - холдинг USM.

«Мегафон» купил oneFactor

«Мегафон» приобрел компанию oneFActor, специализирующуюся на разработке аналитических платформ на базе искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении «Мегафона». Сумма сделки не разглашается.

Чем занимается oneFactor

Компания oneFactor (юридическое лицо – ООО «Единый фактор») создает аналитические сервисы на базе искусственного интеллекта для банковской сферы, страховых компаний, электронной коммерции, ритейла и туризма. Среди разработок компании – сервисы для оценки рисков, лидогенерация для развития коммерции и бизнеса предприятий, геоаналитика в области туризма и городской среды, а также другие продукты с использованием больших данных.

В 2019 г. компания запустила платформу машинного обучения для оптимизации ключевых бизнес-процессов на основе обработки больших массивов данных. Первыми пользователями платформы стали «Мегафон», Skyeng и «Авито». В «Мегафоне» утверждают, что oneFactor сохранит все текущие контракты и продолжит оказывать услуги внешним партнерам после завершения сделки.

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«Мегафон» купил компанию oneFactor, занятую разработкой аналитических платформ на базе искусственного интеллекта

«Рынок решений на основе больших данных растет на 40% в год, - заявил директор по стратегии и развитию бизнеса «Мегафона» Александр Соболев. - Кроме банковской сферы и электронной коммерции, которые традиционно используют аналитические инструменты, активный спрос наблюдается в госсекторе – особенно востребована геоаналитика для определения туристического потенциала территорий и проектирования городской инфраструктуры».

История создания oneFactor

Согласно данным базы «Контур – Фокус», ООО «Единый фактор» была основана в 2015 г. Ее основным владельцем был Михаил Дубин, которому принадлежала 90% доля в компании.

10% получил Роман Постников, который впоследствии стал гендиректором oneFactor. В 2016 г. доля Дубина сократилась до 80%, Постников перестал был прямым совладельцем oneFactor, а 20% перешли к компании «Киберфизические системы», принадлежавшей Поздникову и Дубин.

Михаил Дубин с 2010 по 2015 гг. работал на руководящих постах в «Мегафоне». Он был заместителем гендиректора по стратегическому развитию, исполнительным директором по развитию бизнеса и гендиректором принадлежащего «Мегафону» сотового оператора «Скартел» (бренд Yota).

С 2015 г. Дубин работает на руководящих должностях в холдинге USM, являющимся единственным акционером «Мегафона». В том числе Дубин является председателем совета директоров «Центра развития перспективных технологий», занимающихся государственной системой обязательной маркировки товаров. Совладельцем ЦРТ выступает USM. Основным владельцем USM является Алишер Усманов.

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В 2019 г. доля в oneFactor, принадлежавшая «Киберфизическим системам», была поровну поделена между Постниковым и Екатериной Богдановой. В 2020 г. Дубинин и Богданова вышли из проекта, а владельцев 90% доли в oneFactor стал Поздников. Еще 10% отошли к «ИКС Холдингу». В конце 2020 г. «ИКС Холдинг» стал владельцем уже 90% доли, а доля Постникова сократилась до 10%.

Перетасовка активов между USM и «ИКС Холдинг»

В начале 2021 г. «ИКС Холдинг» стал единоличным владельцем компании. После этого Постников оставил пост гендиректора компании. «ИКС Холдинг» создан Антоном Черепенниковым, бывшим партнером Усманова по киберспорту. В 2020 г. USM Telecom - подразделение холдинга USM -приобрел «ИКС Холдинг». Черепенников получил 10% в USM Telecom.

В 2022 г. Черепенников вернул себе «ИКС Холдинг», но часть активов остались в USM. В том числе 100% доля в oneFactor перешла к USM Telecom.Таким образом, «Мегафон» покупал oneFactor у своего же владельца.

Перепродажа ИТ-активов «Мегафона»

«Мегафон» не в первый раз перепродает ИТ-активы дружественным структурам. В 2017 г. «Мегафон» за $3,1 млн приобрел 12,5% долю в компании «Форпост», выступающей холдинговой структурой системного интегратора «Талмер». Основателем «Форпоста» является Черепенников.

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В 2019 г. «Мегафон» продал обратно Черпенникову свою долю в «Форпосте». Тогда же «Мегафон» продал структурам Черепенникова компанию «Кометрика», созданную для реализации проектов в области блокчейна и интернета вещей. Сумма обеих сделок составила 270 млн руб.

Также в 2018 г. «Мегафон» продал структурам Черепенникова компанию «Коркласс» (прежнее название – УК «Техноинвестпроект»), разрабатывающую решения в сфере «безопасного города». Сумма сделки составила 530 млн руб. В 2022 г. «Форпост» и «Кометрика» отошли в USM.

Игорь Королев

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