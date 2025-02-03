Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167448
ИКТ 13041
Организации 10226
Ведомства 1440
Ассоциации 968
Технологии 3389
Системы 24987
Персоны 71291
География 2730
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2553
Мероприятия 842

Россия ПФО Самарская область Большечерниговский район Большая Черниговка



03.02.2025 «МегаФона»: загородные поездки набирают популярность среди жителей Самарской области 1
02.07.2019 Будущих ФСБшников заставят раскрывать свои соцсети и блоги 2
25.01.2017 «Компьюлинк» построил 320 км ВОЛС в Самарской области в рамках проекта УЦН 1
10.01.2017 Чиновницу уволили за то, что не подала данные о своих аккаунтах в соцсетях 2
21.03.2016 Поволжский филиал «Евросети» возглавил Филипп Сапронов 1
12.11.2015 Поволжский филиал «Евросети» возглавил Владимир Смирнов 1
05.04.2013 «Билайн» установил 40 дополнительных базовых станций в Самарской области 1
01.04.2013 «Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в Самарской области 1
27.10.2009 «МегаФон» запустил 3G в Самарской области 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8865 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8754 3
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 2
Ростелеком 9715 1
Meta Platforms - Facebook 4441 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 117 1
Евросеть 1404 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 260 1
Superjob - Суперджоб 511 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 18 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 24 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3053 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4974 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1521 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4674 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20661 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10779 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6454 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24192 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24505 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7681 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10526 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9382 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12199 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15928 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8015 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 995 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4772 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7598 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12553 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27888 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6409 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11002 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1461 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7393 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2903 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1076 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3420 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
Чудаков Константин 11 2
Путин Владимир 3180 1
Смирнов Владимир 38 1
Беляков Сергей 17 1
Клименко Алексей 13 1
Рявкин Александр 1 1
Кокурин Владимир 7 1
Сапронов Филипп 4 1
Россия - ПФО - Самарская область 1317 8
Россия - РФ - Российская федерация 144674 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2748 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1375 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 3
Россия - ПФО - Самарская область - Богатовский район 4 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1228 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2907 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3110 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1883 2
Россия - ПФО - Саратовская область 731 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 613 2
Россия - ПФО - Пензенская область 594 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 583 2
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 43 2
Россия - ПФО - Самарская область - Безенчук 8 2
Россия - ПФО - Самарская область - Чапаевск 26 2
Россия - ПФО - Самарская область - Пестравский район - Пестравка 6 2
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель 23 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1230 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1660 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 67 1
Россия - СФО - Новосибирск 4307 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 846 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 1
Россия - ЦФО - Орловская область 322 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 253 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 119 1
Россия - ПФО - Самарская область - Нефтегорск 4 1
Россия - ПФО - Самарская область - Жигулевск 24 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сергиевск 3 1
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель-Черкассы 6 1
Россия - ПФО - Самарская область - Клявлинский район - Клявлино 7 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2307 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8055 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5372 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1738 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1140 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 697 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4009 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8647 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1747 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 221 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4019 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6929 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2384 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 489 1
ННГАСУ - Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338242, в очереди разбора - 771426.
Создано именных указателей - 167448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще