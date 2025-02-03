Россия ПФО Самарская область Большечерниговский район Большая Черниговка
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
|СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
|Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
|МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
|Чудаков Константин 11 2
|Путин Владимир 3180 1
|Смирнов Владимир 38 1
|Беляков Сергей 17 1
|Клименко Алексей 13 1
|Рявкин Александр 1 1
|Кокурин Владимир 7 1
|Сапронов Филипп 4 1
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