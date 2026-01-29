Разделы

Россия ПФО Самарская область Камышлинский район Камышла

Россия - ПФО - Самарская область - Камышлинский район - Камышла

СОБЫТИЯ


29.01.2026 Культура вышла в онлайн: для 8 тысяч сельчан Самарской области расширили покрытие LTE 1
03.02.2025 «МегаФона»: загородные поездки набирают популярность среди жителей Самарской области 1
21.10.2015 «Билайн» повысил качество работы мобильного интернета в малых городах и сёлах Самарской области 2
31.10.2013 «Билайн» расширил покрытие сети в Самарской области 1
05.04.2013 «Билайн» установил 40 дополнительных базовых станций в Самарской области 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн Приволжский регион - билайн Самара 63 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9228 3
МегаФон 10044 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8803 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1101 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6714 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Пропускная способность - Bandwidth 1832 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8781 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1671 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4850 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9422 1
Чудаков Константин 11 2
Пикульников Никита 28 1
Смирнов Дмитрий 105 1
Россия - ПФО - Самарская область 1476 4
Россия - ПФО - Самарская область - Клявлинский район - Клявлино 8 3
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель 25 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1832 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2933 3
Россия - ПФО - Самарская область - Пестравский район - Пестравка 6 3
Россия - ПФО - Самарская область - Богатовский район 4 2
Россия - ПФО - Самарская область - Большечерниговский район - Большая Черниговка 9 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 128 2
Россия - ПФО - Самарская область - Висловка 4 2
Россия - ПФО - Самарская область - Сергиевск 3 1
Россия - ПФО - Самарская область - Безенчук 8 1
Россия - ПФО - Самарская область - Суходол 5 1
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель-Черкассы 7 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1560 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1003 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
