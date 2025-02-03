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Россия ПФО Самарская область Клявлинский район Клявлино

Россия - ПФО - Самарская область - Клявлинский район - Клявлино


03.02.2025 «МегаФона»: загородные поездки набирают популярность среди жителей Самарской области 1
21.02.2024 В селах и деревнях Самарской области стали чаще разговаривать в сети LTE 1
07.07.2023 Жителям сел Самарской области улучшили онлайн-общение 1
26.11.2015 МТС открыла новые салоны в 15 районах Самарской области 1
21.10.2015 «Билайн» повысил качество работы мобильного интернета в малых городах и сёлах Самарской области 1
05.04.2013 «Билайн» установил 40 дополнительных базовых станций в Самарской области 1
25.07.2003 Абонентская база "МегаФона" прирастает регионами 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8865 4
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1482 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8754 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12647 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20661 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7681 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24192 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2916 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3420 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13158 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24505 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7393 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8187 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3989 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10526 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3264 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2001 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10779 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13824 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4674 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8204 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6454 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1745 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 993 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 995 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6985 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1616 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7596 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12199 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7598 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 94 1
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Россия - ПФО - Самарская область 1317 6
Россия - ПФО - Самарская область - Безенчук 8 4
Россия - ПФО - Самарская область - Кинель 23 3
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Россия - РФ - Российская федерация 144674 2
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1660 2
Россия - ПФО - Самарская область - Висловка 4 2
Россия - ПФО - Самарская область - Сергиевск 3 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2748 2
Россия - Алексеевка 23 1
Россия - ПФО - Самарская область - Жигулевск 24 1
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 55 1
Россия - ПФО - Самарская область - Большечерниговский район - Большая Черниговка 9 1
Россия - ПФО - Пензенская область 594 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 749 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2907 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 685 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 869 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 323 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 488 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3099 1
Россия - ПФО - Самарская область - Пестравский район - Пестравка 6 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1442 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2384 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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