МТС назначила руководителя розничной сети

МТС объявила о назначении генеральным директором розничной сети МТС (РТК) Сергея Белякова.

«МТС — многолетний лидер российского операторского рынка и один из крупнейших провайдеров цифровых сервисов в стране. Значительный вклад в достижения компании вносит собственная розничная сеть, которая продолжает активно развиваться и внедрять актуальные технологии обслуживания клиентов: от современных CRM-систем до аналитики больших данных и искусственного интеллекта», — отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

«Уверена, что глубокое знание ритейла, успехи в реализации трансформационных программ и лидерские качества позволят Сергею эффективно реализовывать новую стратегию развития компании. Его приоритетными задачами станут преобразование крупнейшего в России непродовольственного ритейла в универсальный канал продвижения продуктов экосистемы МТС, повышение эффективности продаж и качества обслуживания. Перед Сергеем стоит амбициозная задача по дальнейшему выстраиванию системы персонализированного подхода к клиентам за счет использования передовых ИТ-решений», — отметила Инесса Галактионова.

Биография Сергея Белякова. С 2016 по 2019 год работал генеральным директором группы компаний «Дикси». С 2014 по 2016 год — вице-президент холдинговой компании группы «Меркурий», с 2012 по 2014 год — директор по связям с инвесторами ЕВРАЗ. С 2002 по 2012 год занимал ряд руководящих позиций в группе компаний «Интеррос» и коммерческих банках.

В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений. Родился в 1980 году.