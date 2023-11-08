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Оzon критикует законопроект о маркетплейсах: Он уничтожит наш бизнес

В компании Ozon считают, что законопроект о регулировании маркетплейсов ограничивает конкуренцию, нарушает права потребителей и мешает в борьбе с мошенничеством. Кроме того, принятие закона в таком виде может уничтожить бизнес-модель маркетплейсов.

Маркетплейсы могут исчезнуть

Принятие законопроекта № 445923-8 о регулировании маркетплейсов в изначальном виде грозит упразднением этой бизнес-модели в России. Так считают в Ozon, как пишет «Интерфакс».

Компания направила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову предложения и замечания к законопроекту. В письме управляющего директора Ozon Сергея Белякова предлагается скорректировать практически все ключевые пункты.

Законопроект, о котором идет речь, подготовлен группой депутатов от фракций «Справедливая Россия», КПРФ и «Единая Россия» в сентябре 2023 г. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 апреля 2024 г.

Невыполнимые требования

Ряд пунктов законопроекта по мнению Ozon фактически приравнивает маркетплейсы к торговым сетям. Агрегаторы будут вынуждены «отвечать за каждый проданный товар в полном объеме, что потребует проверки каждой партии до ее выставления на продажу», что противоречит бизнес-модели маркетплейсов и сделает нереализуемой часть моделей продаж товаров.

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Фото: rawpixel.com на Freepik
Ozon предлагает переписать законопроект о регулировании маркетплейсов
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Кроме того, Ozon считает нереализуемым пункт, по которому условия договоров владельцев маркетплейсов с продавцами товаров и владельцами пунктов выдачи заказов (ПВЗ) могут пересматриваться по соглашению сторон не чаще одного раза в год. Это обусловлено большим количеством продавцов и владельцев ПВЗ, с каждым из которых придется согласовывать оферту по отдельности. С другой стороны, периодичность изменения оферты может зависеть от корректировки законодательства и внесения дополнений, не связанных с приобретением сервисов и услуг маркетплейса.

Ozon предлагает оставить норму, по которой владелец маркетплейса может пересматривать размер комиссии за продажу товаров не чаще одного раза в квартал.

Ограничение конкуренции

Предлагается исключить из законопроекта запрет на продажу собственных товаров маркетплейсами с оборотом более 150 млрд руб. (при наличии аналогов). В Ozon считают, что этот пункт носит дискриминационный характер и ограничивает конкуренцию: подобные ограничения не действуют для традиционного ритейла и компаний, занимающих доминирующее положение на товарном рынке.

Запрет может привести также к ухудшению клиентского опыта, ведь маркетплейсы продают товары собственных торговых марок в исключительных случаях, например, если подобных позиций недостаточно от других продавцов, пишет Беляков.

Нарушение прав потребителей

Пункт о списании штрафных санкций со счетов продавцов и владельцев ПВЗ при наличии их письменного разрешения может привести к нарушению прав потребителей, так как санкции в основном касаются некачественных и контрафактных товаров, сумм за товары для возврата, нарушений продавцами законодательных норм, отмечают в Ozon.

Вместо этого компания предлагает ввести процедуру обязательного предупреждения маркетплейсом о списании средств с указанием причин. Продавцам и владельцам ПВЗ предлагается предоставить возможность направлять мотивированное возражение против списания.

Помеха в борьбе с мошенничеством

В законопроекте есть пункты, запрещающие владельцу маркетплейса ограничивать продавцам и владельцам ПВЗ доступ к их личному кабинету, а также вносить изменения в содержащуюся там информацию.

По мнению Ozon, это не учитывает риски мошенничества и не позволит оперативно реагировать на недобросовестных продавцов.

Рынок интернет-торговли в России

Согласно исследованию SimilarWeb, которое цитировали «Известия» в августе 2023 г., в 2022 г. российские площадки онлайн-торговли демонстрировали наивысший рост посещаемости в мире — плюс 20% год к году.

По итогам 2022 г. более четверти рынка непродовольственного ритейла в России приходилось на e-commerce, а три из четырех онлайн-заказов покупались на маркетплейсах.

Анна Любавина

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