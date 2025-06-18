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Цифровизация ИТ в госсекторе
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Кировская область и фонд «Сайберус» договорились о продвижении образования в сфере кибербезопасности среди молодежи

Губернатор Кировской области Александр Соколов и партнер фонда «Сайберус» Сергей Беляков подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство ориентировано на реализацию задач национального проекта «Экономика данных». Об этом CNews сообщили представители «Сайберус».

Соглашение подразумевает запуск образовательных программ, создание условий для практического обучения и вовлечение молодых специалистов в сферу кибербезопасности и информационных технологий. Также предполагается создание современной инфраструктуры для популяризации индустрии кибербезопасности и ИТ среди молодежи — культурно-просветительских зон, образовательных кластеров и киберспортивных площадок, формирующих благоприятную среду для освоения технологических и цифровых компетенций. Эти площадки смогут стать частью будущего инновационного пространства Кировской области, где будут интегрированы образовательные, научные и технологические инициативы региона.

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Безопасность

«Мы стремимся, чтобы наши школьники, студенты и молодые профессионалы имели равный доступ к современным ИТ-знаниям и могли реализовать себя в высокотехнологичных сферах. Это ключ к устойчивому развитию региона, а также развитию и сохранению талантов», – сказал Александр Соколов, губернатор Кировской области.

«Наша задача сделать так, чтобы профессия специалиста по кибербезопасности стала более престижной и востребованной среди молодежи. Это поможет решить проблему с дефицитом высококлассных специалистов, а также даст дорогу молодым талантам получить навыки и знания, востребованные в цифровом мире. Уверен, благодаря нашему партнерству с Кировской областью в регионе появится сильное сообщество молодых специалистов, готовых к вызовам будущего», – отметил Сергей Беляков, партнер фонда «Сайберус».

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