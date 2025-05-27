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Wildberries запускает продажу бань и дачных домов

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) начинает тестирование новой товарной категории — каркасных дачных домов и готовых бань. Теперь на маркетплейсе пользователи могут заказать готовые домокомплекты, а также полностью собранные бани «под ключ», которые остается лишь установить на участке. Приобрести их могут уже пользователи некоторых крупных российских регионов, включая Москву и Московскую область. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В пилотном запуске участвуют несколько российских продавцов с собственным производством, которые уже разместили более 20 товарных позиций на онлайн-витрине. Партнерство с маркетплейсом предполагает работу по модели поставок «Витрина» (DBS, или «Доставка силами продавца»): продавцы обеспечивают доставку заказов не только в Москве и Московской области, но и в другие крупные города страны, где возможна логистика от их складов. В среднем срок доставки составляет около 10 дней.

После оформления заказа по предоплате на сайте или в мобильном приложении Wildberries с покупателем связывается продавец для согласования сроков и параметров доставки, а также для ответов на любые дополнительные вопросы.

«Запуск онлайн-продажи домов — это новый шаг маркетплейса по стратегической линии усиления ассортимента крупногабаритных товаров, которые ранее не были привычны для покупки в сфере e-commerce. Теперь оформление сделки на такие товары занимает всего несколько минут, а взаимодействие с продавцом происходят моментально в удобном формате через онлайн-чат платформы. Уже этим летом мы планируем интегрировать по схеме DBS более 20 новых производителей в сегменте каркасного строительства», — отметила Елизавета Шлеин, руководитель направления доставки силами продавца Объединенной компании Wildberries и Russ.

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Сейчас на маркетплейсе доступны готовые бани, в проект которых включена печь, и каркасные дачные дома площадью от 35 кв. метров, а в ближайшее время ассортиментная линейка будет значительно расширена.

По результатам успешного тестирования Wildberries планирует масштабировать направление и усилить присутствие данной товарной категории в регионах.

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