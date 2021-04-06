Спецпроекты

Новый банковский троян Janeleiro атаковал корпоративных пользователей в Бразилии

Безопасность Стратегия безопасности

Исследователи международной компании Eset обнаружили новый банковский троян, нацеленный на отрасли машиностроения, здравоохранения, торговли, финансов, транспорта и государственные учреждения Бразилии. Вредоносное ПО было активно как минимум с 2019 г. и получило название Janeleiro (на португальском так называют человека, любящего смотреть в окно). Троян обманывал своих жертв с помощью всплывающих окон, которые выглядят как веб-сайты крупнейших банков Бразилии. После попадания на поддельную страницу пользователи вводили свои банковские реквизиты и личную информацию. Также вирус перехватывал управление клавиатурой, мышью и буфером обмена для кражи биткоинов, подменяя адрес владельца криптовалюты на адрес мошенников.

Janeleiro отличается от банковских троянов, ранее детектированных в Латинской Америке, языком программирования: раньше хакеры использовали Delphi, в Janeleiro же используется .NET. Кроме того, специалисты Eset отметили в новом трояне отсутствие обфускации, нестандартного шифрования и защиты от программного обеспечения безопасности.

«Природа Janeleiro характеризуется не возможностями автоматизации, а практическим подходом: во многих случаях оператор должен настраивать всплывающие окна с помощью команд, выполняемых в реальном времени. Используется веб-сайт репозитория GitHub, где хранятся файлы со списками C&C-серверов, которые трояны извлекают для подключения к своим операторам», - сказал эксперт по кибербезопасности Eset Факундо Муньос.

Когда одно из ключевых слов, связанных с банковским делом, обнаруживается на компьютере жертвы, программа немедленно получает адреса своих C&C-серверов из GitHub и подключается к ним. Эти поддельные всплывающие окна динамически создаются по запросу и управляются командами хакера. Исследователи Eset уже уведомили GitHub об обнаруженной вредоносной активности.



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