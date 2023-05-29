«Доктор Веб» обнаружила Android-приложения со шпионским модулем SpinOk

Компания «Доктор Веб» выявила программный модуль для ОС Android, который обладает шпионскими функциями. Он собирает информацию о хранящихся на устройствах файлах, способен передавать их злоумышленникам, а также может подменять и загружать содержимое буфера обмена на удаленный сервер. Этот модуль распространяется под видом маркетингового SDK и встраивается разработчиками в различные Android-игры и приложения, доступные в том числе в Google Play. По классификации Dr.Web он получил имя Android.Spy.SpinOk.

Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» обнаружили его в 101 программе, которые суммарно были загружены не менее 421290300 раз.

Модуль SpinOk предназначен для удержания пользователей в приложениях с помощью мини-игр, системы заданий, а также якобы розыгрышей призов. При инициализации это троянское SDK соединяется с C&C-сервером, отправляя на него запрос с множеством технических данных о зараженном устройстве. Среди них — данные сенсоров, таких как гироскоп, магнитометр и т.д., которые могут использоваться для распознавания работы в среде эмуляторов и корректировки работы вредоносного приложения во избежание обнаружения его активности исследователями. С этой же целью игнорируются и настройки прокси устройства, что позволяет скрыть сетевые подключения при анализе. В ответ модуль получает от управляющего сервера список ссылок, которые тот загружает в WebView для демонстрации рекламных баннеров.

Специалисты компании «Доктор Веб» выявили этот троянский модуль и несколько его модификаций в целом ряде приложений, распространявшихся через каталог Google Play.

Некоторые из них содержат вредоносный SDK до сих пор, другие имели его лишь в определенных версиях либо уже удалены. Вирусные аналитики обнаружили его в 101 программе, которые суммарно были загружены не менее 421290300 раз. Таким образом, сотни миллионов владельцев Android-устройств рискуют стать жертвами кибершпионажа.

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Компания «Доктор Веб» оповестила корпорацию Google о выявленной угрозе.

При этом троянский SDK расширяет возможности JavaScript-кода, выполняемого на загружаемых рекламных веб-страницах. Оно добавляет такому коду множество возможностей, среди которых: получение списка файлов в указанных директориях; проверка наличия; заданного файла или директории на устройстве; получение файла с устройства; получение и изменение содержимого буфера обмена.

Это позволяет тем, кто управляет данным троянским модулем, получать конфиденциальную информацию и файлы с устройства пользователя. Например, файлы, доступ к которым есть у приложения со встроенным Android.Spy.SpinOk. Для этого злоумышленникам понадобится добавить соответствующий код в HTML-страницу рекламного баннера.