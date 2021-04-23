Команда Check Point Research отследила 130 атак с использованием Telegram

Команда исследователей Check Point Research (CPR), подразделения Check Point Software Technologies Ltd. сообщает о растущем числе киберугроз, связанных с применением мессенджера Telegram в качестве системы управления и контроля для удаленного распространения вредоносного ПО. Даже когда Telegram не установлен или не используется, хакерам удается удаленно отправлять вредоносные команды и совершать операции через приложение. За последние три месяца в CPR отследили более 130 кибератак, в которых злоумышленники управляли трояном удаленного доступа (RAT) ToxicEye через Telegram. Злоумышленники распространяли вредоносы, маскируя их под вложения электронной почты, и через эту активность получали доступ к системе, данным, а также могли устанавливать на устройства программы-вымогатели.

Атака происходит следующим образом. Злоумышленник создает учетную запись и специального бота в приложении. Аккаунт бота в Telegram — это специальная удаленная учетная запись, в которой пользователи могут взаимодействовать с помощью чата Telegram или через добавление в группы мессенджера.

Токен бота связывается с выбранной вредоносной программой. Затем вредоносное ПО распространяются через спам-рассылку в виде вложения электронной почты. Например, один из таких фалов, который идентифицировали специалисты CPR, назывался «PayPal Checker by saint.exe».

Далее предполагается, что потенциальная жертва открывает вредоносное вложение, и оно подключается к Telegram. Любое устройство, зараженное этим вредоносным содержимым, может быть атаковано через бот Telegram, который подключает пользователя обратно к C&C злоумышленника. И тогда хакер получает возможность выполнять ряд вредоносных действий: управлять файлами, в том числе и удалять их, красть данные, например, из буфера обмена, аудио и видео, а также зашифровывать файлы и устанавливать программы-вымогатели.

В 130 кибератаках с использованием Telegram в качестве системы управления был использован троян удаленного доступа (RAT) ToxicEye. RAT — вредоносное ПО, которое предоставляет злоумышленнику полный контроль над системой жертвы. ToxicEye управляется злоумышленником через Telegram, связывается с сервером хакера и пересылает на него данные. Троян распространяется через фишинговые электронные письма с вредоносными EXE-файлами. После того, как получатель открывает вложение, ToxicEye устанавливается на компьютер и выполняет ряд эксплойтов без ведома пользователя.

Команда Check Point Research смогла идентифицировать ряд ключевых моментов, которые характеризуют большинство недавних атак. Кража данных — RAT может находить и похищать пароли, информацию о компьютере, историю браузера и куки-файлы; управление файловой системой — удаление и передача файлов, завершение процессов ПК, использование диспетчера задач ПК; перехват ввода / вывода — RAT может применять кейлогер или записывать аудио и видео окружения пользователя через микрофон и камеру ПК, а также получать доступ к содержимому буфера обмена. Установка программ-вымогателей — возможность зашифровать и расшифровывать файлы.

Последнее исследование CPR показало рост популярности вредоносных программ на основе Telegram. Приложение входит в десятку самых скачиваемых в мире, а количество его активных пользователей превышает 500 миллионов. Например, только в репозиториях инструментов для хакеров GitHub были обнаружены десятки новых типов вредоносных программ на основе Telegram. Многие киберпреступники считают данное приложение важной частью своих атак из-за ряда его операционных преимуществ.

Отсутствие блокировки. Telegram — законный простой в использовании и стабильный сервис, который не блокируется корпоративными антивирусными «движками» или инструментами управления сетью.

Анонимность. Злоумышленники могут оставаться анонимными, поскольку для регистрации требуется только номер мобильного телефона.

Легкая эксфильтрация. Благодаря уникальным коммуникационным функциям Telegram злоумышленники могут легко извлекать данные с компьютеров или передавать новые вредоносные файлы на зараженные устройства.

Доступность. Telegram также позволяет злоумышленникам использовать свои мобильные устройства для доступа к зараженным компьютерам практически из любой точки мира.

«Мы настоятельно призываем организации и пользователей Telegram быть в курсе последних новостей о фишинговых атаках и относиться с большим подозрением к письмам, в тему которых встроено имя пользователя или организации, — комментирует Идан Шараби, менеджер группы исследований и разработок Check Point Software Technologies. — Учитывая, что Telegram можно использовать для распространения вредоносных файлов или как канал управления и контроля за вредоносным ПО, мы ожидаем, что в будущем злоумышленники продолжат разрабатывать дополнительные инструменты, использующие эту платформу».