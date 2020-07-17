Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Eset: троянизированные приложения для Mac используются для сбора файлов cookie и скриншотов

Безопасность Стратегия безопасности

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила преступную кампанию GMERA, в рамках которой распространялись вредоносные приложения — криптовалютные торговые площадки на компьютерах Mac.

В этот раз преступники полностью скопировали интерфейс легитимной программы Kattana. Всего обнаружено четыре варианта, используемых для троянизированных приложений: Cointrazer, Cupatrade, Licatrade и Trezarus.

Вредонос обращается к C&C-серверу по протоколу HTTP и подключается к другому серверу, используя заранее заданные IP-адреса.

Пока не удалось точно определить, как именно распространяются данные троянизированные приложения. Вероятно, к жертвам применяются методы социальной инженерии: на поддельных сайтах размещается кнопка загрузки со ссылкой на ZIP-архив, в котором содержится троянизированное приложение.

Исследователи Eset установили приманки и заманили операторов вредоноса для удаленного управления точками доступа с целью выявить мотивы киберпреступников. По результатам анализа активности эксперты сделали вывод, что злоумышленники собирали информацию о браузере, такую как файлы cookie и история просмотров, данные криптовалютных кошельков и скриншоты.

Другие материалы рубрики

Европа запрещает хранить в США данные своих граждан

Опаснейшая уязвимость 17 лет угрожала пользователям Windows Server. Видео

Сотрудница ФСБ запрашивала в базах ведомства и раздавала данные сотовых абонентов

Хакеры научились прятать ПО для краж с кредиток в крошечных иконках браузеров

Россиянин стал соавтором стандарта будущей войны с «квантовыми хакерами»

Взломан Twitter МИД России. Хакеры сделали из него сайт по продаже персональных данных

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж

Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях

Роутеры с поддержкой частоты 5 ГГц: хиты продаж 2020 года

Обзор Eufy RoboVac G10 Hybrid: простой и надежный робот-пылесос

Показать еще

Наука

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
Показать еще
Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live