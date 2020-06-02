Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197634
ИКТ 15237
Организации 11707
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3582
Системы 26983
Персоны 86202
География 3103
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2812
Мероприятия 894

Bitdefender GravityZone

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.06.2020 Как развернуть топ-защиту компании всего за 30 минут? 1
20.05.2020 Неправильная конфигурация — причина №1 утечки данных в облаке 2
22.04.2020 Во всех популярных антивирусах для Windows, macOS и Linux найден механизм самоуничтожения. Видео 2
24.03.2020 Bitdefender NTSA: машинное обучение и анализ поведения для обнаружения угроз в реальном времени 1
30.08.2017 Bitdefender завершила русификацию корпоративных продуктов GravityZone 1
12.07.2017 Bitdefender представила корпоративное решение GravityZone Elite Security для защиты от хакерских атак 3

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Bitdefender GravityZone и организации, системы, технологии, персоны:

Bitdefender 171 6
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
Gen Digital - Avast Software 184 1
Red Hat 1378 1
AMD - Advanced Micro Devices 4625 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 834 1
Intel Corporation 12782 1
RACK911 Labs 1 1
Webroot Software 32 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 1
Sophos - SophosLabs 434 1
Malwarebytes Labs 40 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1727 1
Microsoft Corporation 25720 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14167 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7894 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7519 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6489 4
Оповещение и уведомление - Notification 5835 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 754 3
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 570 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24223 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 512 2
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 272 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35884 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18000 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3290 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22455 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6613 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 1
Кибербезопасность - IDPS - Identity Proofing Services - Службы проверки личности 29 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13136 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5048 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 946 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 681 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 281 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2344 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12108 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18245 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13802 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 919 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21936 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6453 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5119 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1847 1
PnP - Plug&Play 325 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3290 1
Application Control - Контроль доступа к приложениям 190 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1262 1
Microsoft Windows 16823 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5654 1
Kaspersky Internet Security 495 1
Microsoft Windows 10 1935 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 1
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 71 1
Zyxel ZyWALL ATP - Zyxel ZyWALL UTM - Zyxel ZyWALL VPN Series - межсетевой экран 33 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Security Scan 11 1
Intel Security McAfee Total Protection 14 1
ESET NOD32 Cyber Security - ESET Cybersecurity - ESET Cyber Threat Analysis Center 15 1
Comodo Endpoint Security 1 1
Bitdefender Ultra Security 1 1
Intel Security McAfee ENS - McAfee Endpoint Security Threat Prevention 5 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ESET NOD32 File Security 18 1
Webroot SecureAnywhere 4 1
BitDefender Total Security 6 1
Bitdefender NTSA - Bitdefender Network Traffic Security Analytics 3 1
Linux OS 11457 1
Google Android 15179 1
Apple macOS 2399 1
Trellix - FireEye Endpoint Security 2 1
Sophos AV - Sophos Anti-Virus - Sophos Virus Removal Tool 29 1
F-Secure Linux Client Security 2 1
F-Secure Anti-Virus - F-Secure AVP - F-Secure Mobile Anti-Virus - F-Secure Mobile Security - F-Secure Computer Protection 23 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33485 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1371 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6547 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11657 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7351 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 941 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 703 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1792 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456446, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще