«Аэродиск» улучшил масштабируемость СХД начального уровня «Engine AQ Лайт»

Компания «Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, обновил функциональность своего решения СХД «Engine AQ Лайт». Изначально создававшийся для малого и среднего бизнеса, обновленный «Engine AQ Лайт» теперь сочетает доступность с функциональностью, ранее характерной для систем более высокого класса. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Основным нововведением стала возможность масштабирования системы — благодаря поддержке дополнительных дисковых полок суммарная емкость СХД может достигать 180 дисков (24+78+78). Это позволяет решать задачи, традиционно требовавшие мид-рендж решений – масштабировать системы видеонаблюдения или организовывать работу больших архивов данных. Кроме того, увеличение количества дисков в гибридных конфигурациях увеличит суммарную производительность системы.

Современные требования к скорости передачи данных в «Engine AQ Лайт» учтены за счет поддержки интерфейса Fibre Channel 32 Гб. Базовые конфигурации системы также включают четыре порта Ethernet 10/25 Gb SFP+.

Особое внимание уделено сервисной составляющей. Теперь каждая поставка системы по умолчанию включает пусконаладку силами инженеров «Аэродиска». Расширенная пятилетняя техническая поддержка также позволяет заказчикам планировать долгосрочное развитие ИТ-инфраструктуры.

«Engine AQ Лайт перестал быть просто экономичным решением для небольших задач, — отметил Александр Калинин, руководитель отдела развития продуктов компании «Аэродиск». — Сейчас это полноценная платформа, которая благодаря масштабируемости и современным интерфейсам может стать основой ИТ-инфраструктуры многих небольших компаний и дополнительной СХД в средних и крупных организациях. Поддержка FC 32 Гб и расширенная сервисная программа — это именно те возможности, которых ждал рынок».

В ближайших планах компании — дальнейшая оптимизация аппаратной платформы для снижения стоимости системы и кратное увеличение производительности all-flash конфигураций.