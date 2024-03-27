«Аэродиск» выпустил новую линейку СХД уровня производительности Enterprise

Новые СХД «Аэродиска»

В России выпустили новую линейку систем хранения данных (СХД). По словам «Аэродиск» — компании-производителя, новая СХД представляет собой идеальное решение для организаций, стремящихся максимизировать производительность и надежность своих информационных систем с возможностью гибкой настройки под специфические бизнес-потребности.

«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 году. Ведущими продуктами и решениями компании являются системы хранения данных «Аэродиск Engine», «Аэродиск ВОСТОК», система виртуализации «Аэродиск vAIR». Стоит упомянуть, что 2023 г. 67,8% доли компании была выкуплена «Аквариусом» — одним из разработчиков и производителей компьютерной техники и ИТ-решений в России.

Про новую линейку СХД

Новая линейка СХД получила название Engine AQ. Первым продуктом в ней станет СХД среднего уровня (mid-range) «Аэродиск Engine AQ 440/450/460» на платформе Aquarius FS440/FS450/FS460. Продукту присвоен уровень производительности Enterprise — до 1 млн операций в секунду (IOPS), присутствует поддержка работы с большими объемами данных и корпоративными приложениями. Также обеспечивается высокая доступность к критически важным системам, включая катастрофоустойчивые конфигурации, а также развертывания и эксплуатации СУБД.

Фото: Aquarius Система хранения данных ENGINE AQ 440

Модификация FS450 использует 2U+2U шасси с двумя отдельными контроллерами и дисковыми модулями расширения, позволяющими использовать до 608 накопителей. Форм-фактор дисковых полок варьируется от 2U (12 × LFF/SFF) до 4U (72 × LFF). Система FS46 выполнена в 4U корпусе с двумя контроллерами и отсеками для 24 накопителей SFF/LFF с SAS интерфейсом.

Возможна организация All-Flash массивов исключительно на базе SSD. Архитектура предусматривает дублирование всех компонентов СХД, обеспечивая высокую доступность данных на уровне 99,999 %.

Важной отличием от «Аэродиск Engine AQ» от других линеек компании является возможность копирования данных, что увеличивает надежность хранения, а также поддержка организации метрокластера (способ объединить несколько компьютеров (узлов) в одну большую систему) для непрерывной работы и доступности данных в различных вычислительных средах.

На вопрос CNews о том, какой процент российских комплектующих содержат СХД в новой линейке представитель компании ответил следующее: «Компания является приверженцем идеологии импортозамещения на российском ИТ-рынке, поэтому процент российских компонентов в новой линейке выдержан на привычно высоком для нас уровне – подтверждением является внесение продукта линейки в реестр МПТ».

Начало поставок

Отгрузка новой СХД «Аэродиск» началась в первом квартале 2024 года. Собираются они на заводе «Аквариуса» в Шуе. Представитель «Аэродиска» сообщил, что некоторые компании уже заказали новую линейку СХД, но названия компаний не сообщил, сославшись на NDA.

Производитель предлагает индивидуальные продажи с кастомным составлением конфигураций, чтобы соответствовать требованиям заказчика. «Ценовая политика – вопрос взаимодействия с заказчиком, зачастую еще и через дистрибьютора. Придерживаемся проектного подхода к продажам, при котором такое понятие, как «средняя цена за единицу оборудования» не совсем корректно».

Кроме того, доступны различные программы технической поддержки — «Стандарт+», «Бизнес» и «Премиум» на период от 1 до 5 лет, чтобы клиент мог выбрать подходящий вариант.

Далее компания планирует запуск облегченной версии – СХД начального уровня «Аэродиск Engine AQ Лайт» как ответ на возрастающий спрос со стороны малого и среднего бизнеса на доступные, но при этом мощные и надежные российские решения для хранения данных.