«Ред Софт» и «Аэродиск» подтвердили совместимость СХД Engine AQ с «Ред ОС»

«Аэродиск», российский разработчик инновационных решений для хранения данных и виртуализации, и ведущий производитель систем хранения данных, и «Ред Софт», отечественный разработчик программного обеспечения, объявляют о завершении испытаний и подтверждении полной совместимости операционных систем «Ред ОС» 7.3 и «Ред ОС» 8 с программно-определяемой системой хранения данных «Аэродиск» Engine AQ. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Проведенные тесты подтверждают стабильную и эффективную работу совместного решения, что позволяет предлагать клиентам комплексные отечественные ИТ-продукты, соответствующие требованиям импортозамещения и информационной безопасности.

«Подтверждение совместимости с «Ред ОС» 7.3 подчеркивает готовность «Аэродиск» к работе в самых требовательных средах. Наши клиенты из государственного сектора и регулируемых отраслей получают проверенное решение, соответствующее строгим требованиям регуляторов. Совместимость с «Ред ОС» 8 – это наш задел на будущее, обеспечивающий технологическое развитие совместных решений», – сказал руководитель отдела развития продуктов компании «Аэродиск» Александр Калинин.

«Совместимость с СХД «Аэродиск» Engine AQ подтверждает возможность построения полностью отечественных и безопасных ИТ-инфраструктур. Релиз 7.3 остается востребованной версией для проектов, где приоритетом является соответствие требованиям ФСТЭК России. В то же время «Ред ОС» 8 открывает новые горизонты для нашего сотрудничества с «Аэродиск» и создает пространство для развития экосистемы российских технологических решений», — отметил руководитель направления маркетинга технологического партнерства «Ред Софт» Анна Авхимович.

Подтверждение совместимости предоставляет заказчикам преимущество для создания защищенных информационных инфраструктур. Таким образом, линейка СХД «Аэродиск» Engine AQ обеспечивает отказоустойчивое и производительное хранение данных, в то время как сертифицированная «Ред ОС» 7.3 гарантирует безопасность на уровне операционной системы в соответствии с требованиями ФСТЭК России.

Это позволяет субъектам государственного сектора и организациям с повышенными требованиями безопасности развертывать сертифицированные решения в соответствии с действующими нормами ФСТЭК России, обеспечивая при этом технологический суверенитет и снижая операционные риски при построении импортозамещенных платформ.

