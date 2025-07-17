«Аэродиск» и УЦ «Микротест» развивают программу обучения специалистов по СХД

Компания «Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, совместно с учебным центром «Микротест» обновили курс «Сертифицированный системный инженер СХД Аэродиск Восток/Engine AQ». Программа направлена на углубленную подготовку специалистов, работающих с отечественными решениями для хранения и обработки данных. Об этом CNews сообщили представители «Аэродиск».

Обучение работе с СХД «Аэродиск» было запущено в УЦ «Микротест» летом 2022 г. В рамках сотрудничества сторон уже проведено более 20 учебных потоков. Лабораторная база позволяет проводить обучение до 14 человек в группе.

Обновленная программа сохраняет прежний формат, но включает дополнительные модули, отражающие последние изменения в продуктах и требования рынка. Сегодня обучение длится три дня и охватывает все этапы работы с системами хранения данных — от базовой настройки до сложных сценариев эксплуатации.

В первый день слушатели изучают архитектуру СХД, компоненты решений «Аэродиск», а также осваивают работу с веб-интерфейсом и протоколами iSCSI и Fibre Channel. Практическая часть включает лабораторные работы по базовой конфигурации оборудования и подключению серверов.

Второй день посвящен технологиям RAID, методам повышения отказоустойчивости и оптимизации производительности. Участники курса учатся настраивать различные уровни RAID, включая Distributed Disk Pool, а также осваивают функции дедупликации, компрессии и управления снэпшотами.

Заключительный день охватывает расширенные возможности СХД: настройку файловых шар, организацию репликации данных, работу метрокластера в режиме Active-Active, а также интеграцию с системами мониторинга, включая Zabbix. Отдельное внимание уделяется вопросам информационной безопасности и автоматизации управления через API.

Обучение доступно в очном и онлайн-формате, включая интерактивные сессии и доступ к записям занятий. По итогам курса проводится экзамен, успешная сдача которого дает право на получение сертификата «Аэродиск», подтверждающего квалификацию в настройке и эксплуатации СХД. Выбрать подходящие даты и зарегистрироваться на программу можно на сайте.

«Совместная работа с УЦ “Микротест” позволяет нам готовить специалистов, которые не только понимают теорию, но и умеют применять ее на практике. Это критически важно для наших партнеров, внедряющих решения в реальных проектах», — сказал Вячеслав Володкович, генеральный директор компании «Аэродиск».

«Рынок испытывает острый дефицит квалифицированных кадров в области СХД, и наша задача — обеспечить системный подход к их подготовке. В ближайших планах — развитие программ ресертификации и углубленныхкурсов», — сказала Наталья Кочурова, директор департамента экспертизы и пресейла УЦ «Микротест».