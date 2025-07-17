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Кочурова Наталья
УПОМИНАНИЯ
|17.07.2025
|«Аэродиск» и УЦ «Микротест» развивают программу обучения специалистов по СХД 1
|14.06.2022
|«Аэродиск» и учебный центр «Микротест» будут вместе готовить специалистов по работе с СХД 1
Кочурова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Микротест 279 1
|Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 175 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12240 1
|Володкович Вячеслав 100 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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