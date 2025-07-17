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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кочурова Наталья


УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 «Аэродиск» и УЦ «Микротест» развивают программу обучения специалистов по СХД 1
14.06.2022 «Аэродиск» и учебный центр «Микротест» будут вместе готовить специалистов по работе с СХД 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кочурова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Микротест 279 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 175 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12240 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1913 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14046 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30909 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6419 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16573 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69388 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9774 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 46 1
Володкович Вячеслав 100 1
Россия - РФ - Российская федерация 150975 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30639 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9390 1
Микротест УЦ - Учебный центр 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372541, в очереди разбора - 749975.
Создано именных указателей - 178507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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