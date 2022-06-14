«Аэродиск» и учебный центр «Микротест» будут вместе готовить специалистов по работе с СХД

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, и УЦ «Микротест», провайдер образовательных программ и курсов в ИТ-сфере, запускают обучение специалистов по СХД. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Образовательное направление является важной частью экосистемы, которую компания «Аэродиск» выстраивает вокруг своих продуктов. Ранее его работа поддерживалась собственными силами компании, однако в связи с переменами на рынке потребовалось объединить усилия с профессионалами в области ИТ-образования. Повышение спроса на аппаратное обеспечение российского производства и запрос на новые масштабы выпуска серверов и СХД вызвали резкий рост потребности рынка в компетентных кадрах.

«Вместе с учебным центром “Микротест” мы создаем курсы по трем основным направлениям. Первое предусматривает подготовку инженеров по работе с СХД линеек Engine и “Восток”, второе направление – подготовка специалистов по работе с системами виртуализации «АИСТ» и vAIR, по третьему мы будем обучать пресейл-специалистов по нашим продуктам для работы в штате системных интеграторов», — сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

Компании выстраивают взаимодействие менеджеров «Аэродиска» с преподавателями УЦ «Микротест», проводят консультации и изучение образовательных материалов. Также готовятся стенды с оборудованием, на которых учащиеся смогут отрабатывать практические навыки взаимодействия с решениями «Аэродиска»: запуск, управление, настройку и траблшутинг.

«Сейчас мы формируем окончательное учебное расписание и программу курсов, оцениваем затраты на обучение, а также формируем список требований на выпускных испытаниях для получения сертификата специалиста по продуктам “Аэродиск”. Рынку сегодня нужно быстро и качественно готовить несколько тысяч специалистов по СХД в год — совместными усилиями мы закроем значительную часть этого спроса», — отметила Наталья Кочурова директор департамена экпертизы и пресейла УЦ «Микротест».

В «Аэродиске» подчеркивают, что своими силами удавалось подготовить около 150-200 сертифицированных специалистов в год, в рамках сотрудничества стоит задача существенно увеличить эту цифру.

После запуска и обкатки программ обучения на базе ресурсов УЦ «Микротест» компания планирует стартовать обучение инженеров по СХД для системных интеграторов. Расширенные курсы подготовки технических специалистов для улучшения возможностей техподдержки помогут партнерам «Аэродиска» масштабировать свою деятельность.

Также в будущем предполагается запуск курса по информационной безопасности в сфере интеграции и поддержки СХД с соблюдением всех требований законодательства.

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«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 г.